По прогнозам синоптиков, в четверг, 23 мая, на севере, востоке и в центральной части области будут дожди с грозами, на западе и юге ночью - туман. В пятницу, 24 мая, на севере, востоке и юге ночью ожидаются осадки в виде дождя с переходом в снег, днем будет идти дождь, временами сильный. Кроме того, прогнозируются шквал и град. В субботу, 25 мая, ночью вновь дождь с переходом в снег уже на юге, востоке и в центральной части области. Днём особенно сильные дожди пройдут на востоке и юге.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в четверг ночью по прогнозу - дождь, гроза. В пятницу и субботу - переменная облачность без осадков.

- В четверг ночью по области будет 4-9, на юге 12 градусов тепла, - сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем 10-15, на юге 22-25 градусов. В пятницу ночью термометры покажут +2...+7°С, на юге +10°С, на северо-западе заморозки до -3°С. Днём будет 8-13 градусов тепла. В ночь на субботу ожидаемая температура воздуха 0...+5°С, на юге +8°С, на северо-западе столбики термометров опустятся до -3°С. В дневное время воздух прогреется не более 8-13°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью +6...+8°С, днём +13...+15°С. В пятницу: ночью +3...+5°С, днём +8...+10°С. В субботу: ночью 0...+2°С, днём +10...+12°С.

В четверг и пятницу ожидается северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на юге и востоке области, в пятницу отдельные порывы будут достигать 23-28 м/с. В субботу юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на юге и востоке и порывами до 23-28 м/с.