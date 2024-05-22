Нужно зарабатывать больше, производить больше, ответил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на вопрос, когда казахстанцы перестанут тратить большую часть своей зарплаты на продукты, сообщает КазТАГ.

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«Есть такое хорошее выражение: "Не бойтесь больших расходов, бойтесь маленьких доходов". Нужно зарабатывать больше, производить больше. А то, что касается продуктовой корзины и товаров народного потребления, цены на них волатильные», – сказал Шаккалиев на брифинге в правительстве во вторник.

Министр добавил, что там, где Казахстан себя обеспечивает, где стабильные поставки и высокий уровень конкуренции, там и формируется рыночная цена.

«Я не могу вам сказать – вот через полтора года. У нас с точки зрения стоимости основные товарные позиции – это 54. Понимаете, это когда человек может в полном объеме удовлетворять свои потребности. Есть разные корзины, есть разные подсчеты. Здесь вопрос именно в том, что надо увеличивать доходную часть, надо увеличивать производство, этим всем занимается активно и правительство», – считает Шаккалиев.