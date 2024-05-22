22 мая 2024, 14:08

Казахстанцы просят технически упростить подписание официальных петиций.



Петиция за перевод времени на час вперёд в большинстве регионов Казахстана (как было до 1 марта) стремительно набирает голоса. На 10 мая опубликованное на официальной площадке обращение подписали чуть более 100 человек, а на сегодняшний день количество собранных подписей превысило отметку 25 тысяч. Это половина установленного порога (50 тысяч подписей), необходимого для того, чтобы вопрос пересмотрели в госорганах.

Однако, как сообщает \"31 канал\", некоторые казахстанцы хотели бы подписать петицию, но не могут. Люди жалуются на то, что поставить свою подпись технически непросто.







Чтобы зарегистрироваться на сайте epetition, нужно установить на своём компьютере NCALayer, это приложение для подписания данных на госпорталах. После его установки и активации можно будет поставить свою подпись при помощи ЭЦП-ключа. Он должен быть загружен на компьютер. Подробно о том, как пользоваться порталом epetition, читайте здесь.

Сбор подписей по петиции об отмене единого часового пояса продлится до 4 ноября 2024 года. В Минторговли отмечали, что если петиция наберёт необходимое количество подписей, вопрос снова будет обсуждаться и пересматриваться.



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