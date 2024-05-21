С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 триллион 237,2 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 389,2 миллиарда тенге, солидарной пенсии – 848 миллиардов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По состоянию на 1 мая в республике проживало 2 миллиона 372 тысячи пенсионеров.

"Средний размер совокупной пенсии на 1 мая составил 132 399 тенге, в том числе солидарной пенсии – 89 729 тенге, базовой пенсии – 42 670 тенге", - сообщили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включается трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

"Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии, размер базовой пенсии равен 65 процентам от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2 процента. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 85 процентов от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 105 процентов от прожиточного минимума", - пояснили в министерстве.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд ОПВ перечислили несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц. Таким образом, чем регулярнее и полнее уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

Размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.