Поколение Z, известное своей креативностью и умением использовать технологии, вновь удивляет общество. Новый способ знакомства набирает популярность в сети. Идея заключается в размещении QR-кодов на одежде. Подробнее рассказывает Tengri Life.

Кадры из видео

QR-коды могут вести к разнообразной информации, включая профили в социальных сетях, фотогалереи и даже банковские аккаунты. Это позволяет не только находить новых друзей или романтические связи, но и монетизировать интерес к своей персоне.

В социальных сетях набирает популярность ролик, который наглядно показывает, как можно заводить знакомства этим оригинальным способом. Видео собрало уже около 5 миллионов просмотров. На записи видно, как девушка разместила код на своем худи, код ведет в специальное приложение. При его сканировании пользователи могут просмотреть ее фотографии, узнать интересы и даже связаться с ней через встроенный мессенджер.

Мнения пользователей сети разделились: кто-то находит такой способ интересным, но некоторые посчитали его опасным.

"Хорошая и опасная идея одновременно", "Сделаю фото для мужа, ездящего на мотоцикле, со всеми нашими свадебными фотографиями", "На самом деле довольно круто. И вы видите человека в реальной жизни, поэтому не можете сказать, что он выглядит по-другому", "Вы смелые среди всех этих сумасшедших", "Если мы все будем его носить, это будет как приложение для знакомств в реальной жизни", "Лучше, чем онлайн-знакомства!" – написали комментаторы под роликом.

Еще более необычный способ использования QR-кода придумала девушка с ником Karolina Geits. Ее код ведет напрямую к банковскому счету, позволяя любому желающему перевести ей деньги. Такой подход оказался настоящим социальным экспериментом. Она выложила ролик, в котором показала, сколько перевели ей мужчины.

"Это хорошо сработало", – гласит подпись к ролику.

"Зачем муж, можно мне футболку для денег?", "Это мой следующий план, если нынешние отношения не сложатся", "Мне нужна эта футболка прямо сейчас", "Эта идея поменяла правила игры", – написали пользователи сети под видео.

К слову, QR-коды давно стали частью повседневной жизни, но зуммеры нашли для них новое применение. Эти двумерные штрихкоды могут содержать различные виды информации и легко сканируются с помощью камеры смартфона. Они используются для оплаты товаров и услуг, хранения контактной информации, навигации и многого другого. Такой способ обмена данными позволяет мгновенно переходить по ссылкам и получать доступ к информации.