Уголовное дело в отношении 30-летнего Армана АМЗЕ продолжили рассматривать в СМУС Костанайской области сегодня, 20 мая.

По версии обвинения, Амзе в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными сотрудниками полиции склонил жителя Костаная Алексея Н. к совершению преступления с выгодой для себя. В октябре 2022 года Амзе, обладая оперативными данными в силу своей деятельности в сфере борьбы с наркопреступностью, достоверно зная, что Н. имеете много наркозависимых знакомых, разработал преступный план "с целью повышения своего статистического показателя роста раскрываемости уголовных правонарушений путем провокации преступления".

Согласно материалам дела, Амзе приехал с неустановленными лицами из полиции домой к Н. Гости забрали Н. и вывезли в п. Корейский, где нанесли множественные удары по телу, угрожали, что подкинут наркотики. В итоге заставили найти человека, который употребляет психотропные вещества. Он должен был получить психотропные вещества, переданные из Астаны через "Индрайвер", чтобы сотрудники полиции могли задержать его в момент получения. Этого человека - наркозависимого Вадима М. - предложили сами полицейские, показав его фото. Н., находясь в зависимом положении, согласился на условия Амзе.

Сейчас Алексей Н. и Вадим М. проходят по делу потерпевшими. Обоих сегодня допросили в суде.

Алексей Н. сообщил суду, что ранее работал в наркомагазине, но потом решил завязать.

- В октябре 2022 года ко мне домой начали ломиться люди в гражданском, мы с женой дверь не открыли, потому что они вели себя, как бандиты. - сообщил Н. - Мы вызвали полицию, приехали люди в форме, сказали, что все нормально. Тогда остались люди в гражданском, которые сказали, что я подозреваюсь в хранении наркотиков. Сказали: "Собирайся, поехали". Я сел в машину, они вывели меня в п. Корейский, начали меня избивать. Удары сыпались со всех сторон, по голове, туловищу. Их был человек 5-6...

Помимо Армана Амзе, потерпевший перечислил фамилии Жабагина, Алтаева, все они были полицейскими.

- Амзе вытащил белый сверток, держал его передо мной и сказал: "Сейчас поедем к тебе домой, подкинем наркотики и посадим вместе с женой", - сказал потерпевший. - Он просил найти наркозависимого, который сможет получить из Астаны коробку с наркотиками весом 500 граммов. Сами полицейские указали мне на Вадима М. и показали его фото.

По словам Н., он написал М. и попросил получить коробку. Тот долго отказывался, переписка шла около 5 часов, пока Н. не предложил ему 2 млн тенге за эту услугу.

- Этих денег у меня не было, но я знал: если М. не согласится, меня закроют. Я также знал, что М. возьмут с поличным при получении коробки, - отметил потерпевший.

После допроса адвокаты подсудимого заявили, что его показания абсолютно противоречивые. И полностью зачитали показания, который Н. давал на досудебной стадии.

- В частности, в своих показаниях до суда вы постоянно называете имя Женис, - обратил внимание адвокат Олег ШЕМЕЛИН. - Именно Женис был за рулем машины, Женис угрожал вам подкинуть наркотики, Женис вас бил. И вообще Женис был главным. Но в суде вы утверждаете, что все это делал Амзе. Почему такие разночтения?

Потерпевший ответил, что большинство фамилий полицейский были на букву А., поэтому он запомнил только Жениса. Но позже, когда произвели опознание сотрудников, он понял, кто есть кто. Женисом оказался сотрудник полиции Жабагин.

- Вы также утверждаете, что на М. вам указали полицейские, а из досудебных показаний следует, что вы сами выбрали М. Как было на самом деле? - уточнил адвокат Илья ЛУНЕВ.

Потерпевший повторил, что на М. ему указали полицейские. Из его пояснений также стало известно, что он знал о наркотиках в Астане. Геометку ему скинул администратор под ником Диди с заданием перевезти их для закладок. Но на тот момент Н. уже решил завязать с наркотиками и не стал выполнять указание Диди. Тогда Диди выложил в чат информацию об Н. с фото и сообщил примерно следующее: "Того, кто переломает руки-ноги этому человеку, ждет вознаграждение". Из-за этого Н. разозлился и попросил своего знакомого перепрятать эти 500 г наркотиков. Из этого Телеграмканала, по словам Н., Арман Амзе и узнал о том, что у него есть эта партия наркотиков в Астане, потому что "полицейские за мной следили".

Второго потерпевшего Вадима М. допросили после обеда. Он рассказал, что ночью ему написал Н. и попросил забрать коробку.

- У Н. я покупал наркотики для личного употребления с большой скидкой, - сообщил М. - Когда он попросил встретить коробку, я что-то заподозрил и предположил, что это наркотики. Прямо спросил: "Там вес?". Но Н. толком не ответил. Я отказывался получать, но я был от него зависим, боялся, что он перестанет продавать мне наркотики со скидкой или сдаст меня полиции, поэтому согласился.

- Он предлагал вам денежное вознаграждение за эту услугу? - уточнила государственный обвинитель Мариям СУЛЕЙМЕНОВА.

- Да, предложил 2 млн тенге, но я не обратил на это внимание. Для меня деньги не были важны. Я боялся, что Н. меня сдаст, он давил на меня, - заверил потерпевший. - На получение коробки возле ТЦ "Емшан" я взял с собой друга Виталия Зизяву. Именно он получил коробку и нас тут же обоих повязали полицейские. Тогда я увидел Амзе. Я не знал его, но потом при опознании выяснил, кто есть кто.

Суд приступил к изучению письменных материалов дела.