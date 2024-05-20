"Казахтелеком" сообщил о повышении тарифов на некоторые тарифные планы архивной линейки 1 июля, передаёт Ulysmedia.kz.

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Сообщается, что изменение тарифов коснется абонентов, подключённых к 51 тарифному плану.

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Напомним, в конце декабря 2023 года стало известно, что антимонопольщики начали расследование в отношении Kcell, Тele2, Altel и Beeline.

По данным АЗРК, только в период с мая по июль 2023 года сотовые операторы, опубликовав информацию на своих официальных сайтах, последовательно повысили стоимость оказываемых услуг на более чем 30 тарифных планах с ежемесячной абонентской платой.

Кроме того, ранее в действиях сотовых операторов по установлению стоимости звонков за одну минуту разговоров и один SMS в тарифных планах (где предусмотрена тарификация указанных услуг за одну единицу), уже были обнаружены признаки антиконкурентных согласованных действий.