По прогнозам синоптиков, во вторник, 21 мая, на востоке и юге области пройдут дожди с грозами, на западе и севере ночью и утром будет туман. В среду, 22 мая, в северной половине области прогнозируются грозовые дожди.

В Костанае во вторник осадки не ожидаются, в среду днём - дождь.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- Ночью во вторник по области ожидаем 3-8 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём будет 13-18, на западе и севере 21°С. В среду ночью термометры покажут 5-10°С, на юге 13°С. Днём воздух прогреется до 15-20, на западе до 23°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью 5-7°С, днём 19-21°С. В среду: ночью 7-9°С, днём 18-20°С.

Во вторник ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с., на востоке и юге - 15-20 м/с. В среду ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный скоростью 5-20 м/с на западе, севере и востоке.