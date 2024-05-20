Стартовали полуфинальные противостояния стадии плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2023/2024, в которых две лучшие команды по итогам регулярного чемпионата «Кайрат» и «Семей» принимают победителей четвертьфинальных серий «Атырау» и «Аят» соответственно.

Жеже сравнивает счет в первом матче / Скриншот трансляции

Победители этих противостояний вместе с путевками в финал чемпионата страны завоюют и право представлять Казахстан в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу в следующем сезоне.

Действующий чемпион страны «Кайрат» является явным фаворитом в полуфинальной серии с «Атырау», а вот фаворита в поединках между «Семеем» и «Аятом» сложно назвать.

В этом сезоне команды провели пять матчей - в рамках регулярного чемпионата и розыгрыша Кубка РК. В кубковом поединке победу одержал «Семей» (4:2). В чемпионате же «Аят», уступив в первом домашнем матче со счетом 1:2, затем взял реванш - 3:2, первый матч в Семее завершился вничью – 4:4, а во втором хозяева были сильнее - 5:2.

Первые два матча полуфинальной серии, которая продлится до трех побед одной из команд, прошли на паркете лучшей команды этого противостояния по итогам регулярного чемпионата - в Семее.

Жеже выводит «Аят» вперед / Скриншот трансляции

Первый матч активнее начали гости, которые владели и игровым, и территориальным преимуществом практически первую половину первого тайма. Однако счет открыли хозяева после дальнего удара по центру на 10-й минуте капитана «Семея» Чингиза Есенаманова при розыгрыше аута. Правда, уже через две минуты в матче наступило равновесие. Но при этом опять «отличились» хозяева, в составе которых во время розыгрыша углового удара «Аятом» после подачи слева Абдирасула Абдуманапулы мяч в свои ворота срезал защитник Кайо Торрес - 1:1. Через минуту «Семей» вновь вышел вперед - после того, как при розыгрыше углового удара на правом фланге открывшийся перед воротами бразильский защитник Дедезиньо головой переправил мяч в сетку.

После этого гола у «Аят» было две возможности сравнять счет, и обе при пробитии дабл-пенальти, но Жеже дважды не смог переиграть вратаря «Семея» Рауана Атантаева. А за две минуты до перерыва уже хозяева получили право на дабл-пенальти, который реализовал белорусский универсал «Семея» Руслан Лазюк - 3:1.

Больше половины второго тайма прошли без забитых голов, а на 32-й минуте дубль оформил Дедезиньо - 4:1. Но не прошло и минуты, как «Аят» ответил голом Лукаса, пробившим справа с ходу с линии штрафной площади под перекладину после передачи совершившего проход с противоположного фланга капитана рудничан Азата Валиуллина - 4:2.

Сократив разрыв в счете, гости перешли на игру с пятью полевыми игроками, и на 37-й минуте Лукас Розенски после передачи слева Антона Рындина, вышедшего вместо вратаря Дмитрия Бондарева, послал мяч в касание в сетку ворот и вернул интригу в матч - 4:3. А за минуту до окончания основного времени Жеже после передачи пяткой Лукаса Розенски из центра с линии штрафной площади ударом справа сравнял счет - 4:4.

Матч продолжился в дополнительное время - в двух дополнительных таймах по пять минут. На четвертой минуте первого овертайма Жеже совершил красивый проход к воротам хозяев и неожиданным ударом справа поразил левый нижний угол ворот. Но за 30 секунд до конца первого овертайма Дедезиньо сравнял счет - 5:5, оформив хет-трик. На последних секундах дополнительного времени «Семей» получил возможность выйти вперед, заработав дабл-пенальти, но Лазюк не попал в створ ворот.

Судьба матча решилась в серии пенальти, которую успешно начал универсал хозяев Ринат Турегазин. «Аят» ответил точным ударом Лукаса. Затем Дегтярев отразил удар Дедезиньо, Рындин же был точен. После того, как реализовал свою попытку Гильерме Да Круз, а мяч после удара Жеже попал в правую стойку, счет сравнялся - 2:2. После этого свои попытки реализовали Есенаманов и Кайо Торрес у «Семея», а также Лукас Розенски и Леандриньо у «Аята» - 4:4. Серия пенальти продолжилась до первой осечки. И ее совершил у хозяев Акжол Дарибай, удар которого отразил Дегтярев, в то время как Валиуллин реализовал свою попытку - 4:5. Одержав победу, «Аят» повел в серии.

Главный тренер «Аята» Василий СМОЛИН сказал посла матча:

- Поединок складывался таким образом, что, даже проигрывая со счетом 1:4, игроки команды руки не опустили, продолжали бороться и выполняли план на игру, что в итоге принесло положительный результат. Мы сделали первый шаг на пути к финалу.

Дмитрий Бондарев отражает второй удар атыраусцев с пенальти / Скриншот трансляции

А вот второго шага, к сожалению, не получилось. Во втором матче голов было забито вдвое меньше, но все они на счету игроков «Семея». Игра началась на высоких скоростях, команды отвечали атакой на атаку, но вратари справлялись с ударами. А на 13-й минуте после контратаки Дедезиньо сумел открыться перед воротами гостей и после передачи Дарибая ударом в касание открыл счет. За две минуты до перерыва удвоил преимущество хозяев Турегазин, принявший перед штрафной площадью мяч грудью и точно пробивший с разворота - 2:0.

За три минуты до окончания матча в ворота «Аята», перешедшего на тот момент на игру с пятью полевыми игроками, влетели подряд два мяча. Вначале после перехвата отличился Ришат Котляров, а затем также после перехвата - Есенаманов. Точку в матче за две минуты до окончания встречи поставил российский защитник «Семея» Бауржан Умирбаев - 5:0.

Счет в серии, которая переезжает в Рудный, стал равным - 1:1. И, как минимум, еще два матча в ней пройдут 24 и 25 мая на паркете «Аят Арены».

Во втором полуфинале в первых двух встречах действующий чемпион принимал «Атырау» на своей площадке. История взаимоотношений команд насчитывала до этого 30 матчей, в которых алматинцы ни разу не проиграли, лишь два поединка завершив вничью. Интересно, что в прошлом сезоне команды также встречались в полуфинале и «Кайрат» одержал три победы.

На этот раз в первом матче атыраусцы лидировали после первого тайма, забив единственный мяч. Но вторая половина встречи началась с двух быстрых голов хозяев, которые довели счет в матче до 4:1. Ну а во втором матче «Кайрат» забил пять безответных голов уже в первом тайме, а после перерыва еще два - 7:0 и алматинцы в шаге от выхода в финал.