Полицейские задержали с поличным 39-летнего рудничанина при проведении оперативно-розыскных мероприятий в одном из подъездов жилого дома. При задержании закладчик выплюнул 18 zip-пакетиков с синтетическим веществом, сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.

Фото пресс-службы ДП

- В ходе личного досмотра и обыска квартиры подозреваемого мы обнаружили еще 111 аналогичных пакетиков, обмотанных изолентой. Всего у рудничанина изъято 129 свертков мефедрона общим весом более 29 г, - рассказал и. о. начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Аят КАРТБАЕВ.

В полиции добавили, что преступник каждый раз выносил из дома пакетики с наркотиком во рту. Доставал он их, только убедившись, что за ним нет «хвоста». По данному факту возбуждено уголовное дело. За хранение наркотиков в особо крупном размере ему грозит лишением свободы на срок от 10-ти до 15-ти лет с конфискацией имущества.

Мужчина ранее был судим за подобное преступление.