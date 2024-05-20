Синоптики ожидают, что лето будет засушливым. Уже в мае на юге страны температура воздуха будет достигать 40 градусов выше нуля. Как это повлияет на урожай и, соответственно, на стоимость продуктов? На этот вопрос корреспонденту Tengrinews.kz ответил зампредседателя Ассоциации фермеров Казахстана Акпар Мауленов.

Фото:depositphotos.com

По словам эксперта, если цены и вырастут, то рост не будет заметным.

"Некоторые могут использовать ситуацию для своей выгоды, пугая общественность и распространяя слухи о возможной засухе. Они могут призывать к срочным покупкам, предвидя дефицит товаров. Засушливые регионы, такие как Актобе, Мангистау и южные районы, могут столкнуться с недостатком корма для скота, что может повлиять на стоимость продуктов. Однако пока наблюдается лишь незначительное увеличение цен, и это больше отражает изменения в себестоимости продукции", - прокомментировал Акпар Мауленов.

По его словам, у Казахстана есть ресурсы и технологии для преодоления засушливых условий. Современные методы орошения, эффективное использование водных ресурсов и инновационные подходы к сельскому хозяйству могут помочь справиться с вызовами, связанными с засухой.

"Засуха не должна вызывать паники или страха. В любом случае, даже если мы получим 10-12 миллионов тонн зерна в год, это количество удовлетворит наши потребности. Кроме того, картофель и овощи производятся с использованием орошения, что также обеспечивает нам достаточный запас. Поэтому не должно быть особого ажиотажа. Благодаря поставкам продуктов из соседних стран на казахстанском рынке сохраняется конкуренция. Это означает, что даже если мы сталкиваемся с засухой в производстве сельскохозяйственных культур, мы можем иметь доступ к продуктам из других регионов. В случае засухи, когда внутренний урожай может сократиться, поставки из других стран могут помочь смягчить недостаток и предотвратить резкий рост цен. В целом ситуация будет стабильной", - считает Акпар Мауленов.

Эксперт отметил, что засуха неизбежна в некоторых регионах и является частью природного цикла.