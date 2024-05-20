Министерство внутренних дел РК обратилось к выпускникам и их родителям, передает Polisia.kz.

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– Уважаемые родители и выпускники! 25 мая во всех школах страны будут проведены классные часы, посвященные завершению учебного года. Во время торжественных мероприятий органами полиции будут приняты все меры по охране общественного порядка и дорожной безопасности. По поручению министра внутренних дел за каждым учебным заведением закреплены сотрудники полиции. Патрульные наряды будут максимально приближены к местам проведения мероприятий.

В то же время практика последних лет показывает, что после завершения “последних звонков” в школах с разрешения родителей многие выпускники самостоятельно продолжают мероприятия. Нередки случаи управления несовершеннолетними транспортными средствами с трагическими последствиями. В прошлом году такие факты имели место в Жамбылской, Атырауской областях и городе Алматы.

Кроме того, многие дети из-за бесконтрольности со стороны родителей идут купаться в запрещенных и неотведенных для этого местах. В прошлом году имели место случаи гибели подростков в необорудованных местах водоемов в Акмолинской, Мангистауской и Атырауской областях.

Учитывая это, призываем родителей и выпускников соблюдать необходимые нормы и правила поведения. В случае выявления правонарушений или предпосылок к ним просим незамедлительно обращаться на 102, а при возникновении чрезвычайных ситуаций на номер 112, – отметил начальник департамента, официальный представитель МВД Шынгыс АЛЕКЕШЕВ.



