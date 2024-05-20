В июне 2024 года у казахстанцев будет 11 выходных дней. В этом месяце у жителей Казахстана будет дополнительный выходной день, когда казахстанцы будут отмечать один из самых значимых мусульманских праздников - Курбан айт, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В 2024 году Курбан айт выпадает на понедельник, 17 июня. Таким образом, казахстанцы на Курбан айт отдохнут три дня - 15, 16 и 17 июня.

При пятидневной рабочей неделе на июнь выпадает 19 рабочих дней и 11 выходных.

При шестидневке казахстанцы будут работать 24 дня и отдыхать 6 дней.

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Курбан айт, также известный как Праздник жертвоприношения, является одним из наиболее значимых религиозных событий в Казахстане. Этот праздник отмечается мусульманским сообществом во всем мире и является особым временем, когда люди собираются вместе для молитв, жертвоприношений и разделения радости и благословений.