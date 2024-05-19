В Министерстве по чрезвычайным ситуациям предоставили оперативную информацию о паводковой ситуации в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По данным МЧС, в Петропавловске продолжаются работы по откачке из оставшихся подтопленных 29 дворовых территорий. За сутки откачано 153 320 кубометров. В связи со стабилизацией паводковой обстановки в регионе дополнительно задействованные спасатели из Алматы, Абай, Улытау, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Туркестанской областей убыли на места постоянной дислокации.

За сутки в Атырауской области из подтопленных территорий откачано 66 770 кубометров воды, уложено 10 200 мешкотар. Ведутся круглосуточный мониторинг уровня воды реки Жайык, дополнительные берегоукрепительные работы в Атырау и Махамбетском районе.

В селах Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области проводятся берегоукрепительные работы. За сутки уложено 2 900 мешкотар и 1 570 тонн инертных материалов.

- Проводятся дезинфекционные работы в осушенных домах и территориях. За последние шесть дней подразделениями радиационной, химической и биологической защиты МЧС в селах Тепличное, Ольшанка, Соколовка, Вишневка, Бесколь, Прибрежное Кызылжарского района Северо-Казахстанской области проведена дезинфекция 307 домов, в городе Кульсары Атырауской области, - территорий площадью 165 тысяч квадратных метров, - говорится в сообщении.

По республике вернулись в свои дома эвакуированные 61 348 человек, в пунктах временного размещения остаются 5 460 человек. Отведено и откачано порядка 22,4 миллиона кубометров талой воды из 11 319 частных жилых домов и 3 593 дворовых территорий. Проведена укладка более 7,9 миллиона мешкотар и 1,5 миллиона тонн инертных материалов.

В противопаводковых работах задействовано 6 086 человек и 945 единиц техники, 344 водооткачивающих средств и 63 плавательных средств, 7 воздушных судов.