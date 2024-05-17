О происшествии сообщила сегодня пресс-служба управления образования Костанайской области.

14 мая семиклассники Ново-Урицкой школы Сарыкольского района, возвращаясь домой после уроков, заметили дым из-под крыши жилого дома. Ребята знали, что в доме сейчас один живет пожилой человек. В три часа дня на улице не было никого из взрослых.

Рамиль Соловей начал звонить в пожарную часть, Матвей Набоженко и Иван Панкратов побежали во двор горящего дома. Открыли дверь, нашли в дыму спящего хозяина дома.

"Попытались разбудить мужчину, но медлить нельзя было ни минуты. Ребята смогли вынести дедушку и помочь ему прийти в сознание. Позже школьники вспоминали, что в это время начал от огня лопаться шифер, сыпались осколки, но их это не испугало", - говорится в сообщении.

Приехавшие пожарные начали тушить огонь.

"Дом пострадал, но, самое важное, жизнь человека была спасена. Ребята не чувствуют себя героями, они говорят, что так должен поступить каждый. Девочки Ангелина и Нургуль, которые вместе с ребятами шли домой, встречали пожарную машину возле дома. Они испугались за ребят, но гордятся поступком своих одноклассников", - отметили в управлении образования.

Отделение пожарной части Сарыкольского района подготовило для ребят грамоты за спасение человека при пожаре. Вручение грамот состоится в торжественной обстановке на школьной линейке. Школьники также получат путевки в в оздоровительные лагеря от Фонда «Қазақстан халқына» в рамках проекта «Жаздық жолдама».

Фото предоставлены управлением образования