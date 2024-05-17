Три автомобиля столкнулись на перекрестке в Костанае
17 мая 2024, 15:04 | Происшествия
Фотографии с места ДТП прислали "НГ" очевидцы. На них - поврежденные автомобили, один из которых перевернулся. Мы получили комментарий пресс-службы ДП Костанайской области.
- 17 мая, около 9:10, на пересечении ул. Майлина-Пушкина произошло ДТП с участием трех автомобилей: CHERY TIGGO , Lada Granta и Toyota, - сообщили в ведомстве. - В результате ДТП водитель CHERY TIGGO получил телесные повреждения в виде ушибов и ссадин. Пассажирка Lada Granta получила травмы в виде ушибов и ссадин.
По данному факту полицией возбуждено административное производство. Окончательное процессуальное решение примет административный суд.
По предварительным данным, водитель автомобиля CHERY TIGGO проехал на запрещающий сигнал светофора.
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