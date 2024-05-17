Фотографии с места ДТП прислали "НГ" очевидцы. На них - поврежденные автомобили, один из которых перевернулся. Мы получили комментарий пресс-службы ДП Костанайской области.

- 17 мая, около 9:10, на пересечении ул. Майлина-Пушкина произошло ДТП с участием трех автомобилей: CHERY TIGGO , Lada Granta и Toyota, - сообщили в ведомстве. - В результате ДТП водитель CHERY TIGGO получил телесные повреждения в виде ушибов и ссадин. Пассажирка Lada Granta получила травмы в виде ушибов и ссадин.

По данному факту полицией возбуждено административное производство. Окончательное процессуальное решение примет административный суд.

По предварительным данным, водитель автомобиля CHERY TIGGO проехал на запрещающий сигнал светофора.