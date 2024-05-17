Расследование в отношении "Яндекс. Такси" завершено, но вопрос по тарифам остается открытым. Об этом сообщил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Марат Омаров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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До расследования в отношении "Яндекса" резкий рост тарифов в пиковые часы, по его словам, никак не контролировался. Сейчас ситуация изменилась.

"Сегодня эта цена будет максимально на уровне х3 (степень повышения тарифа - прим.), то есть выше она расти не будет. Да, она высокая в период нагрузки, но уже не такая, как была раньше. То есть по определенным маршрутам цена доходила до х10, х11, то есть вот эту часть мы смогли урегулировать", - рассказал Марат Омаров сегодня на пресс-конференции в агентстве.

Сейчас между АЗРК и "Яндексом" заключено процессуальное соглашение, в котором прописаны взаимные обязательства. Если условия будут нарушены, их могут пересмотреть или принять соответствующие меры.

"Вопрос к цене остается. Если будут факты резких скачков, свыше нормы в 10 раз, то, опять же, мы готовы все это рассматривать. Продолжают поступать жалобы, но, конечно, в меньшей степени. Если есть вопросы, будем анализировать", - добавил Омаров.

По словам председателя АЗРК, в рамках расследования и переговоров с "Яндексом" сторонам удалось прийти к компромиссу в части того, чтобы снизить комиссию для потребителей и водителей агрегатора.

Напомним, в мировом рейтинге по стоимости услуг такси Казахстан занимает 73-е место. По состоянию на 31 марта 2024 года стоимость услуг такси в республике составила 0,67 доллара за километр, это самый высокий показатель среди стран СНГ. Об этом в апреле заявил мажилисмен Ислам Сункар. По его словам, в Казахстане сложилась такая ситуация, что платформа "Яндекс. Такси" стала крупнейшим игроком на рынке услуг такси, в данный момент являясь практически монополистом.