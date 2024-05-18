Человек, о котором я хочу поведать созидателен, уникален, скромен, трудолюбив, благороден и благонравен. У него большой праздник, который он по 56-летней традиции встречает в поле. Ему 80. Но он строен, подтянут, слегка улыбчив, всегда открыт к общению.

Глава крестьянского хозяйства Эдуард Шуллер накануне своей 50-й посевной в апреле 2018 года /Фото из архива «НГ»

Только факты

Посудите сами:

- в 1971 году впервые в районе присвоили звание «Бригада высокой культуры земледелия» и подарили очень богатый по тем временам подарок - мотоцикл «Урал» бригаде, возглавляемой им;

- год 1972-й. В Кустанае фонтанов нет, в Семиозёрном фонтанов нет, в Новонежинке фонтанов нет, а на полевом стане бригады нашего героя, в 180 км от благ цивилизации, фонтан!

- в 1987 году репортаж о бригаде возглавляемой им был показан по центральному телевидению в программе «Время» на всю 285-миллионную страну!

- в 1988-89 годах построил своим рабочим 11 домов!

- 1990 год – Государственная премия Казахской ССР, избран депутатом Верховного Совета Казахской ССР;

- в 1992 году удостаивается звания Заслуженный работник сельского хозяйства РК.

Свидетельствую: за 26 лет бригадирства в дальней целинной бригаде никогда не было года, чтобы урожайность зерновых была ниже 10 ц/га, а в 1990 году был выращен рекордный урожай нута - 22 ц/га, небывалый для этой бобовой культурев огромной стране СССР.

Вот я и открыл метрические данные нашего героя – Эдуарда Филипповича ШУЛЛЕРА. А приведенные выше факты лишь подтверждают мои определения о нем.

У многих хлеборобов в грустной памяти 2012 год: за вегетационный период (май-август) выпало 181 мм (из них 101 мм в августе – что мертвому припарки) осадков; в мае 8 дней с температурой воздуха выше 30 градусов, в июне – 13 дней, в июле – 20 дней, в августе – 8 дней. Итог природного катаклизма – 6,1 ц/га зерновых по области. А у Шуллера – 10 ц/га. Чем не созидатель высоких урожаев?

Шуллер рассказывает:

- Лето сухое, знойное. Хлеб во многих местах не раскустился, единственный стебель с колоском скукожились – смотреть больно… посевы изрежены. А у меня по осенней зяби стоит весёлый хлебушек – зелёненький, бодренький, с хорошим колосом, кое-где и по два колоса на растении… Неплохая картина. Видовая урожайность 10-11 ц/га, тогда как в среднем по области просматривалось 5-6 ц/га.

Расспросил о «секретах».

- Да какие секреты: зябь пашу осенью - 100%, остальное у меня пары – 1200 га, весной закрываю влагу бороночками, летом «химичу» сорняки, а по осени убираю хлеб и вновь пашу зябь. Всё делаю так, как меня учили в советское время…. Да, и пары, конечно!

«Нужна особая закваска»

Лучший портрет Эдуарда Филипповича, на мой взгляд, дан в очерке Владимира Каткова «Сын степей по фамилии Шуллер». Приведу цитату из него.

«Эдуард Шуллер – фигура заметная и в прямом, и в переносном смысле. Рост – «под метр девяносто». В 80-х годах его фамилия была на слуху у всей Кустанайской области. И не только. Сам председатель Госагропрома СССР Мураховский приезжал к нему в бригаду, чтобы растроганно пожать руку. В 300 км от Кустаная, в наурзумско-камышнинской степи бригада Шуллера получала урожаи, какие не удавались и на самых плодородных землях северной половины области. А потому, когда появилась возможность уйти «на вольные хлеба», Эдуард Филиппович особо не раздумывал.

- Золотые были времена, - вспоминает он начало девяностых, - земли давали, сколько хочешь и на вечное пользование с правом передачи по наследству. Кредиты в банке под льготные проценты. Я миллион рублей взял, а приличный «Кировец» можно было купить за 20-30 тысяч рублей. Вот тогда я и обзавелся полным набором техники.

А для начала завез он в центр своего землепользования сто тысяч штук кирпича – хотел гнездо родовое свить. И свил бы, «кабы на цветы да не морозы»: пожизненное земле­владение с правом передачи по наследству заменили арендой на 99 лет и без права передачи. А потому на месте несбывшегося хутора сегодня скромный бригадный стан с домиком аккуратной немецкой внешности: свежевыбеленный, с голубыми наличниками и карнизами, расписанными веселыми цветами. И вокруг домика идеальный порядок. Но чувство обиды за таких трудяг, как Шуллер, витает в воздухе: десять лет назад им первый раз ударили по рукам.

Потом били много раз, отбивая охоту загадывать на завтра, приучая жить одним днем. А на земле так не живут – губительно это для земли. Временщик никогда не станет настоящим хлеборобом.Нужна особая закваска, чтобы выдюжить.

Таких, как Шуллер, сегодня можно по пальцам перечесть: работать начал с пятнадцати лет. Вначале в животноводстве: от пастуха до бригадира. Потом в полеводстве 26 лет бригадирствовал. Теперь вот десять лет крестьянствует.

При необходимости Эдуард Филиппович садится в кабину бензовоза и едет за соляркой. При необходимости и в кабине «Кировца» чувствует себя хозяином. Но предпочитает учить молодежь.

- Представляешь, в Новонежинке уже путного механизатора не найдешь – в Аманкарагае двоих нанял. При том, что оплата у меня без дураков: если соседнее ТОО платит 100 тенге, я плачу 150. Натуроплата осенью до десяти тонн пшеницы или семнадцати тонн ячменя…»

О подходе к земле

Ничего не расскажет земля реформаторам-космополитам (вспомните формулу журналиста Каткова «Временщик никогда не станет настоящим хлеборобом»). Замените в ней слово «хлебороб» на слова «чиновник», «руководитель», «патриот»… И многое станет ясным в нашей жизни - о людях без корней, канбак-шалам (перекати поле).

Шуллеру земля нашепчет все свои секреты: и наступление каких сорняков ожидать, и какие болезни будут в «моде» в году нынешнем, и нашествие каких вредителей прогнозировать, каким хлебушком одарит нас природа в году текущем. Хотя прогнозы по последнему вопросу не даёт, по вековому крестьянскому опыту знает: «не тот хлеб, что на полях, а тот, что в закромах». Крестьянин-прагматик, а не фантазёр-прожектёр!

Провоцирую Эдуарда Филипповича:

- А как вы объясните, что при равных стартовых показателях урожайности зерновых – примерно 12 ц/га (1989 год), в 2023 году Россия завершила год с урожайностью 30,8 ц/га (в зачётном весе), Беларусь – 34 ц/га, а мы - 11 ц/га (в бункерном весе). А ведь прошло уже 33 года суверенитета. Может, мы просчитались, ликвидировав совхозы и колхозы с их мощной инфраструктурой и профессиональными кадрами?

Вот что ответил мне Шуллер:

- Во-первых, у них сохранилась сельскохозяйственная наука, сельхозмашиностроение, производство пестицидов, удобрений. Выделяют большие субсидии и дотации селу и каждый год их наращивают. Во-вторых, они сохранили свои сельские кадры, сельскую инфраструктуру. Хотя у них тоже много проблем, но костяк им удалось сохранить. И это уже немало. А что у нас? Обросли кучей болезней. К уборке остаются стебель и колос, всё остальное «съедает» септориоз или ржавчина. Растения лишились листа, а ведь он кормит колос. Года 3 уже нет качественного зерна – не возьмешь в руки, не полюбуешься. Вот вам и наука!

26 лет бригадирствовал на целине, все годы сеяли «Саратовскую-29». Заездили бедняжку! Пошли омские сорта – низкорослые, с хорошим колосом, хорошим качественным зерном. Но эти сорта уже пеной истекают, как заезженные скакуны. В чём причина? Нет чередования культур, нет паров (слишком дорогое топливо для их обработки, а ведь обрабатывать пары механически нужно хотя бы 2 раза, это как минимум), дорогие удобрения (1 тонна удобрений равна стоимости 5 тонн зерна, а ведь внесение одной тонны удобрений не повышает урожайность пшеницы в 2 раза).

Помнится, на целине в один 1987 год мы внесли по 1200 кг суперфосфата на 1 га в физическом весе, или свыше 400 кг/га в действующем веществе (ДВ). Эта доза по ДВ характерна была в те годы для Германии, Англии. СССР вносил в те годы до 100 кг/га. Разбросали РУМами, запахали на 6-8 см. По осени собрали на удобрённых полях по 23 ц/га. Понял, что удобрения работают. Вот это связь науки и производства!

Сегодня я бы не стал вносить удобрения – одни наполнители, шлак, а есть там ДВ одному богу известно! А где наука, тоже неизвестно! Не мне же в поле определять состав удобрений!

Совсем нет паров! Это прискорбно. У Князева Бориса Павловича 40 000 га паров! А у основной массы крестьян – ноль гектаров. Это вам ответ о системе земледелия у нас. Земли нахватали, как дурни махорки, а ума дать ей не могут. Завозят до 200 КамАЗов зерна из РФ ежесуточно и сбивают наш ценовой рынок (информация на январь 2018 года - авт.). А власти молчат и думают. Или просто молчат. Нам это неведомо».

Миллионы Шуллера

Не удивляйтесь, речь пойдёт не о миллионах тенге, рублей, долларов. Речь о миллионах людей, которых накормил крестьянин Шуллер за свои 55 лет работы на земле:

– за 26 лет при Советах бригада Шуллера произвела 241 800 тонн. Этим количеством зерна можно накормить 1 209 000 человек в течение года. Кормить Астану в течение более года шуллеровским зерном!

- за 29 лет его КХ произвело 174 000 тонн. Это годовая потребность 870 000 человек в течение года или жителей Костаная в течение 3 лет. Представили? Здорово?!

За 55 лет Эдуард Филиппович кормил 2 079 000 казахстанцев в течение целого года! Чтобы накормить 20-миллионную страну хлебом, нужно около 700 таких же КХ, а если ещё и экспортировать зерно, то достаточно 5000 крестьянских хозяйств, шуллеровского образца. А у нас в настоящее время в стране 178 000 крестьянских хозяйств. Есть о чём подумать?

О наградах и званиях

Продолжаю свой дотошный «допрос»:

- Эдуард Филиппович, у вас много наград, званий, знаков, грамот. Приведу некоторые: ордена Трудового Красного Знамени, Знак Почёта, Курмет, медали «За трудовую доблесть» и другие, лауреат Госпремии Казахской ССР, депутат Верховного Совета Казахской ССР… Всего не перечислишь. Какая награда для вас самая дорогая?

- Газиз Гумарович, а вы как думаете сами?

- Ну, я то по-своему считаю, хочется знать ваш ответ.

- Ну, что ж попробую ответить на каверзный вопрос. Для меня высшая награда в моей долгой жизни - это не то, что вы перечислили, а то, что удостоен самой высшей жизненной награды, которую, наверное, никто и нигде ещё не придумал, - я удостоен уникального звания «младшего брата» самого умного, мудрого и честного Правителя, с которыми мне приходилось встречаться в моей долгой жизни. Это Кабидолла Тургумбаевич сказал мне ещё в пору моей зрелости: «Эдвард, - так он меня называл, - вы мой младший брат!». Получить из уст этого Человека такое звание…, да оно мне дороже вагона золота! Этим званием я и дорожу больше всего – званием младшего брата самого Тургумбаева! Общаясь с Кабидоллой Тургумбаевичем я понял смысл афоризма: «Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения.

На этой высокодуховной ноте и завершу своё повествование о добром человеке и великом труженике полей Эдуарде Филипповиче Шуллере.

P.S. В мае 2014 года Эдуарду Филипповичу исполнилось 70 лет. Почтенный возраст, когда подводятся определенные итоги. Говоря о них, он отмечал: «Я доволен своей жизнью и ничего не хочу в ней менять. Если все пришлось бы начинать сначала, выбрал бы служение земле». В мае 2024 года он вновь повторил эту фразу. Надеемся услышать её и в 2034 году.

P.P.S. Кабидолла Тургумбаевич Тургумбаев - директор совхоза «Целинный», первый секретарь Семиозерного райкома Компартии Казахстана. Небольшого роста, поджарый, быстрый в движениях, спокойный и рассудительный в словах, этот человек в деле представлял собой клокочущий вулкан: столько в нем было энергии, столько в нем было воли, столько в нем было знаний, ума, мудрости….

Шуллера поражало: как могло в одном человеке сконцентрироваться столько добродетелей! Вот с кем было приятно и полезно общаться – и удовольствие получишь, и копилку знаний и опыта пополнишь, и нравственность свою подполируешь. Каждую встречу с ним он приравнивал к семестру обучения в СПТУ. Именно от него он услышал философскую формулу: «Нужно уметь отрицательные эмоции подавлять в себе. Просто о плохом не думать. Настраивать себя и коллектив на хорошее. И верить - всё будет хорошо! Отмахиваться от плохих воспоминаний. Выбросить из головы мечты о мести. Злость из души изгонять. И зависть тоже. Научиться прощать людям зло».

Афоризмы Эдуарда Шуллера

- Хитрый, как овсюг: и в амбар залез, и на поле остался.

- Овсюг – вечный спутник пшеницы. Он есть всегда. Просто его постоянно нужно держать в узде. Отпустил – пиши пропало».

- Это не зерно, а кизяк (о зерне с низким содержанием клейковины).

- Семена крупные и жирные, как баурсаки (о семенах «Любавы»).

- Земля - это открытая книга, которую нужно внимательно читать.

- Земля никогда на заботу не останется глухой…

- Всю страну растащили, и никто за это даже 15 суток не отсидел…

- Земли нахватали, как дурни махорки, а ума дать ей не могут.

- Сейчас у работников земли мама - тенге, папа – доллар. Раньше была земля-матушка, а папа - труд!