Мнение казахстанского юриста и блогера Ержана ЕСИМХАНОВА о том, сможет ли Бишимбаев выйти по УДО, и о росте престижа юридических профессий в РК, опубликовал портал Informburo.kz.

Фото пресс-службы Верховного суда РК

Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года. Скажу честно, я ожидал, что срок будет меньше. За месяцы следствия общественность уже как-то свыклась с мыслью о пожизненном заключении, но надо понимать, что для казахстанской практики 24 года лишения свободы – это огромный срок.

У нас приговорённые за измену Родине 18 лет получают. Тем более что отбывать их он будет в колонии максимальной безопасности, это далеко не курорт. Поэтому 24 года – это победа. И стороны обвинения, и гражданского общества в целом. Это адекватная оценка реальности, и её надо понимать.

Можно ли обжаловать приговор? Да, можно, и адвокаты Бишимбаева это наверняка сделают. Не думаю, что обжалование что-то серьёзно изменит. Вопросы, которые были заданы присяжным, формулировались как раз таким образом, чтобы потом адвокаты Бишимбаева не могли утверждать, что их версию случившегося не рассмотрели.

По этой же причине, кстати, судья в ходе процесса максимально предоставляла его представителям возможность высказаться, пусть даже они иногда откровенную ересь несли, и пусть даже её за это жёстко критиковали. Всё это делалось с одной целью, чтобы в апелляции не за что было зацепиться. И делалось это правильно.

Самое распространённое опасение сейчас, что он сможет быстро выйти по УДО. Не сможет. В данных обстоятельствах для условно-досрочного освобождения нужно, чтобы он отбыл не менее двух третей срока, а это шестнадцать лет. Более того, УДО не дают автоматически, для этого нужно срок отбыть без нарушений. Кроме того, как сегодня отметила прокурор, для этого потребуется ещё и согласие потерпевшей стороны, на которое ему точно рассчитывать не придётся.

Ещё одно опасение состоит в том, что вместо него будет сидеть другой человек, а он сам в это время где-то за рубежом будет отдыхать. Это уже из разряда чистой фантастики и городских баек. Куда более серьёзные люди, чем Бишимбаев, до него отбывали существенную часть своих сроков. Плюс колоссальное общественное давление и внимание – никто в уголовно-исправительной системе не возьмётся такой вариант организовать за любые деньги, так можно голову потерять.

Теперь когда процесс завершён, можно кое-что сказать и о главных его результатах для страны и общества.

Процесс Бишимбаева породил огромную волну нетерпимости к бытовому насилию. Стало нормальным для жертв насилия открыто говорить о нём и не замалчивать случаи насилия, как это было раньше. И уверен, что теперь многие домашние боксёры десять раз подумают, прежде чем снова поднимать руку на своих жертв.

Процесс повлёк за собой принятие закона о противодействии бытовому насилию. Благодаря ему было преодолено сопротивление организованных мракобесов, которые про этот закон рассказывали небылицы.

Процесс показал, что наши судьи, прокуроры и юристы не готовы к работе в суде присяжных. Они часто не понимают, что это совсем другая работа, в которой другие механизмы убеждения задействованы. Да, качество работы тех, кто был вовлечен в процесс напрямую, росло на глазах – но это пока единицы. И здесь я повторю свое предложение, которое уже высказывал: полезно будет организовать стажировки для наших судей в судах тех стран, где эта система лучше развита.

Процесс показал колоссальный уровень продажности многих – слишком многих – людей с большой аудиторией. Просто полное пренебрежение нормами морали и готовность сделать за деньги всё что угодно. Но это, вы удивитесь, не плохая новость, а хорошая. Потому что такие люди и их приёмы стали видны. Они себя во всей красе показали, и веры им на будущее будет меньше.

Процесс привлёк внимание если не всего мира, то наших ближайших соседей точно. Причём привлёк как показательный, когда представителя элиты судят за очень распространённое преступление, которое в постсоветских обществах часто и преступлением не считают. Это нормальный такой качественный плюс к образу Казахстана за рубежом, который пока не самый благополучный.

Ну и последнее. Процесс привлёк внимание к юридической профессии. Показал, что юристы в Казахстане, так же, как и в США, могут быть звёздами, влиять на принятие решений и менять положение дел в стране. Я всегда говорил, что наша профессия далека от простого перекладывания бумажек. Сейчас все увидели, как это выглядит.

Процесс Бишимбаева стал трагической страницей для истории Казахстана. Но, как и каждая трагическая страница, он наверняка поможет многое в нашей стране изменить к лучшему. По крайней мере, хочется в это верить.

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