17 мая - день рождения Президента Касым-Жомарта Токаева. Как Глава государства планирует провести этот день, узнал корреспондент Tengrinews.kz.

Фото пресс-службы Акорды

Как сообщил советник - пресс-секретарь Президента Берик Уали, для Касым-Жомарта Токаева это обычный трудовой день. Он будет на рабочем месте. Никаких мероприятий в связи с этой датой не планируется, сотрудников администрации вновь попросили воздержаться от поздравлений.

Аналогичной позиции Глава государства придерживался и в предыдущие годы.

"Это принципиальная позиция Президента. В его семье не было принято отмечать дни рождения как детей, так и родителей", - объяснял Берик Уали.

17 мая Касым-Жомарту Токаеву исполняется 71 год.

Напомним, в этом году, учитывая сложную паводковую ситуацию в ряде регионов страны, в целях экономии бюджетных средств Глава государства дал поручение отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий в Казахстане.