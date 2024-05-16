Как сообщила пресс-служба акима города, в связи с реконструкцией самотечного канализационного коллектора по ул. Гоголя в границах ул. Баймагамбетова - пр. Абая, будут изменены схемы движения маршрутов № 3, № 21 и № 25 с 17 мая по 11 августа текущего года.

Перекрытие улицы Гоголя будет проводится в 3 этапа:

1 этап - ул.Гоголя в границах пр.Абая - ул. Касымханова с 17 мая по 3 июня текущего года.

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2 этап - ул.Гоголя в границах ул.Касымханова - ул. Алтынсарина с 4 июня по 24 июня текущего года.

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3 этап - ул.Гоголя в границах ул. Алтынсарина - ул. Баймагамбетова с 25 июня по 11 августа текущего года.

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