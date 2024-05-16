В Казахстане на председателей ОСИ теперь ложится обязанность по “обеспечению комплекса мероприятий, направленных на создание безопасных условий проживания (пребывания) собственников квартир на объекте кондоминиума”. Новый, 26 подпункт добавлен в пункт 18 Типового устава. Проект поправок в Типовой устав объединения собственников имущества разработало Министерство промышленности и строительства. Об этом сообщает корреспондент inbusiness.kz.

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Дополнения вносятся пунктом 8 закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей" в статью 43 закона "О жилищных отношениях". Об этом указано в пояснительной записке.

Руководитель УЦ "ЖКХ-ИНФО" Алия Богаева, отметила, что вводимые изменения вызывают много вопросов.

“Прочитала поправки, и, должна сказать, что изменения в статье 43 действительно вызывают вопросы. По сути, кажется, что только управляющим или председателям забота о правах женщин и безопасности детей приписывается в обязанность. Но что насчет остальных? Неужели остальные не люди? Сложно найти что-то принципиальное в этом изменении. Однако, одно становится ясным: теперь все управляющие или председатели должны быть квалифицированными профессионалами, а не просто случайными персонами, взятыми "с улицы". Это означает, что необходимы глубокие знания и постоянное их обновление, как это практикуется в странах Европы и Прибалтики. Ведь до сих пор существует заблуждение, что хороший сосед автоматически подходит для управления домом. Но это не так. Управление требует профессионализма и специализированных знаний”, - сказала Алия Богаева.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 мая 2024 года.