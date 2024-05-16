В отношении гражданина Азербайджана, которого казахстанка обвинила в насилии и преследовании, уголовные дела ведутся в Астане и в Костанае, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на столичный департамент полиции.

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"По факту угрозы женщине полицией Костанайской области возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия. Наряду с этим в отношении указанного лица полицией Астаны расследуется уголовное дело за совершение уголовного правонарушения на территории столицы. Проводятся необходимые следственные мероприятия. Иная информация в рамках статьи 201 УПК не разглашается", - сообщили в департаменте полиции Астаны.

Напомним, ранее на своей странице в Instagram девушка по имени Исламина Мурзабаева сообщила, что проживает в Алматы, а ее мать - в Костанае. Уже около года они обе живут в страхе, и в первую очередь Исламина боится за жизнь родного человека. По ее словам, бывший сожитель матери, гражданин Азербайджана, после расставания преследует женщину, избивает и проявляет нездоровую ревность.

"Один раз он пришел с ножом и выбивал дверь. Мамы там не оказалось, не знаю, что бы было, если бы она была дома. Этот человек способен на все. Полиция приехала и забрала на один день всего лишь, несмотря на то что он вторгся в чужое жилище и сломал все", - недоумевает Исламина Мурзабаева.

Девушка настаивает на том, чтобы иностранца депортировали из Казахстана.

Напомним, Парламент Казахстана принял закон о бытовом насилии. Сенат одобрил в двух чтениях закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, а также поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки направлены на совершенствование правовых, социальных, институциональных и иных основ государственной семейной политики, усиление защиты прав женщин и безопасности детей, ужесточение административной и уголовной ответственности за нарушение их безопасности, профилактику насилия в семейно-бытовой сфере.