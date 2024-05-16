16 мая 2024, 10:59

Астана. 14 мая. КазТАГ



Верховный суд Казахстана изменил приговор Нурасылу Болату, который является сыном депутата мажилиса Даулета Турлыханова, передает корреспондент агентства.



«Справедливость восторжествовала! Спасибо Верховному суду, который изменил приговор и назначил два года ограничения свободы сыну депутата Мажилиса Турлыханова Болат Нурасылу», – сообщила адвокат Анна Чернова.

Теперь Нурасыл не сможет выезжать заграницу, ходить по клубам и барам, пить алкоголь, должен будет отмечаться в службе пробационного контроля и не выходить из дома после 23.00.

Сам депутат Даулет Турлыханов, комментируя инцидент, встал на защиту сына , заявив, что горд, что сын служит в Вооружённых силах Казахстана. Поступок сына депутат объяснил тем, что молодой человек отлучился для встречи с девушкой.

Напомним, в феврале 2023 года на юриста Анну Чернову и ее мужа Олега Чернова напали в Алматы. Юристы пытались защитить девушку, которая, по их словам, также попала под руку молодого человека. Выяснилось, что нападавший – военнослужащий Нурасыл Болат, который приходится сыном депутату Турлыханову. 9 октября Нурасыл Болат отделался штрафом по решению военного суда. Супруги Черновы обжаловали это решение.

6 сентября 2023 стало известно, что уже средний сын мажилисмена – Акежан Турлыханов обвиняется в избиении женщины.

16 января 2024 года КазТАГ сообщал, что певца Рахата Турлыханова, который приходится племянником депутату Даулету Турлыханову, арестовали на 10 суток за повторное избиение жены.

В октябре 2023 года Рахат Турлыханов уже обвинялся в избиении супруги.