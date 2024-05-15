По прогнозам синоптиков, в четверг, 16 мая, на западе области днём пройдёт небольшой дождь, на севере и востоке ночью и утром будет туман. В пятницу, 17 мая, днём на юге ожидается небольшой дождь с грозой. В субботу, 18 мая, ночью на западе и юге дождь, гроза, шквал, днём на юге временами дождь будет сильным, а на западе, юге и востоке местами возможен град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в четверг и пятницу переменная облачность, без осадков, в субботу днём - дождь.

- По области в четверг ночью будет 1-6, на юге 9 градусов тепла, на севере и востоке 2 градуса мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем 13-18°С, на юге 22°С. В пятницу ночью термометры покажут +2...+7°С, на юге +10°С, днём воздух прогреется до 13-18, на юге до 21 градуса. В ночь на субботу прогнозируем +2...+7°С, на юге +10°С, днём будет +16...+21°С.

В Костанае температурные показатели будут только положительными. В четверг: ночью 1-3°С, днём 16-18°С. В пятницу ночью 3-5°С, днём 16-18°С. В субботу: ночью 3-5°С, днём 19-21°С.

В ближайшие трое суток ожидается северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с. В четверг днём ожидаются усиления до 15-20 м/с на юге. В пятницу и субботу периодические усиления до 15-20 м/с прогнозируются на западе и юге.