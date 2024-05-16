Однако их быстро устранили, а крупных аварий не было. Об этом сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Даурен АСКАРОВ на заседании акимата области 14 мая.

- Технологические нарушения не повлияли на тепловой режим потребителей, - подчеркнул он.

Сумма, выделенная на ремонт тепловых сетей, была в 7 раз больше, чем в отопительный сезон 2022-2023 гг. Об этом сообщил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. И объяснил, в чём причина такой разницы:

- Глава государства поручил до 2029 года снизить износ тепловых сетей до 43%. Поэтому ежегодно увеличивается финансирование.

По оценке Аксакалова, работы по замене тепловых сетей дали соответствующие результаты - в Костанае и Рудном на 30% сократилось количество технических нарушений.

- Главным ориентиром должны служить сообщения от жителей, которые пользуются теплом. Это самый важный показатель, - сказал аким области. - Снизилось количество жалоб от населения на 25%. На 8% меньше стало технических нарушений.

Проблемным вопросом остается размещение котельных в зданиях школ и других социальных объектов.

- К сожалению, у нас было большое количество таких котельных, - напомнил глава региона. - Это опасно. В этом году ещё 20 котельных должно быть вынесено из школ и других социальных объектов.