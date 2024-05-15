Премьера музыкально-литературного детектива «Дело Есенин» состоялась в Рудном 12 мая. О яркой жизни и таинственной смерти знаменитого поэта рассуждали актеры Народного музыкального театра «Лес чудес». Новая большая работа рудненских актеров, как признаются авторы, не дает ответа на главный вопрос о судьбе Сергея Есенина. Но помогает ближе познакомиться с ним. Со всеми его гранями. Что получилось - в репортаже «НГ».

Режиссер-постановщик Антон БОКОВ готовился к премьере последние два года. Материал для детектива собирал во время учебы в институте культуры в Челябинске в рамках своей дипломной работы.

- Есенин бывает разный, и мы старались не заострять внимание на какой-то одной его стороне, - рассказал Боков. - Играет старший состав - наши выпускники. Сценарий я сам собирал, как дипломный проект. Сценарий тогда дописал, но душевных сил и энергии поставить его на сцене мне не хватило. Как говорится, был не в ресурсе. Диплом я сделал на другую тему, а сценарий отложил в ящик. Но выкинуть его мне совесть не позволила, и мы приступили к работе над постановкой.

Боков отмечает, что постановка перекликается с сериалом «Есенин», где главную роль сыграл Сергей Безруков.

- Я большой поклонник Есенина, очень долго изучал его биографию, - говорит режиссер. - Наши актеры не дадут соврать - я им постоянно задаю каверзные вопросы о его биографии. Например, никто не смог мне ответить на вопрос о том, какая песня Земфиры написана на стихи Есенина. История смерти поэта настолько запутанна, а официальная версия властей так фальшива и сфабрикована. Много догадок, что голова идет кругом. Поэтому нужно реально углубиться, чтобы понять что это был за человек. Но в нашем театральном действии нет чернухи! Он не просто деревенский простак или не просто пьяница. Он - многоликий артист, основоположник шоубизнеса на Руси. Он делал перформансы и делал их сознательно.

Рудненская постановка, несмотря на черный фон, хорошо работает с визуальным наполнением. Современный детектив из 21 века, который все время находится на сцене, отделен от основного действия века 20-го с помощью освещения. Минимум декораций позволяет за несколько секунд превратить дом Айседоры Дункан в больницу, где Есенин прячется от чекистов.

С помощью света и тени ярко, но при этом не вызывающе показаны пытки и избиения в застенках НКВД.

Роль Сергея Есенина исполнил 25-летний актер Егор ТАПЕШКО. Это его первая главная роль.

- Какие-то стихи поэта я и раньше знал, но многое пришлось учить специально к этому спектаклю, - делится впечатлениями Егор. - Некоторые его произведения, особенно «Черный человек», было эмоционально тяжело передать. Оно очень большое. И дело не тольок в том, чтобы его выучить, а в том, чтобы понять, как его читать, какие эмоции передавать. Хочется достоверно это сделать. Есенин был яркой личностью - рок-звезда своего времени. Надеюсь, мне удалось воплотить его образ.

Актеры особо подчеркивают, что образы их героев не карикатурны, а выверены после долгой проработки персонажей. Учительница английского языка Нина КИРАСИР поняла характер Галины Бенеславской только после того, как прочитала ее письма к поэту.

- Когда нам сказал режиссер, что мы ставим Есенина, у нас с ним возникло полное взаимопонимание, - рассказала Кирасир. - Нам давали задание самостоятельно изучать своих героев. Антон Юрьевич подсказал мне, где можно найти и почитать архивные письма к Есенину. Было такое, что мы до трех часов ночи сидели и разговаривали о том, каким был поэт и те, кто его окружал. Моя героиня настолько любила Есенина, что прощала ему все. Он жил у нее, водил к ней своих женщин. Если честно, мне сложно понять, как она это терпела. Я бы на ее месте давно выставила поэта за дверь.

Ученица 9-го класса школы № 21 Яна ЯНОВА сыграла самую известную жену Есенина - американскую танцовщицу Айседору Дункан.

- Очень сложно передать акцент, я старалась приблизиться к американскому произношению, но это очень сложно, - призналась Яна. - Мой лайфхак: включаю видео в YouTube, где американцы говорят на русском, это так смешно и нелепо звучит. А я пытаюсь повторить. То есть, я на сцене не кривляюсь, а пытаюсь воспроизвести. Я смотрела сериал, читала про Дункан, но так и не смогла понять - была ли у них настоящая любовь. У них была страсть, но они так часто ссорились...

И, конечно, детектив «Дело Есенин» наполнен стихами русского поэта. Их читают, поют, под них танцуют. «Письмо к женщине», «Заметался пожар голубой», «Не жалею, не зову, не плачу» и многие другие.

На этой неделе театр «Лес чудес» уезжает в Караганду на республиканский театральный фестиваль. И хотя многие актеры в этом году выпускаются из театра и поступают учиться в вузы, музыкально-литературный детектив обещают еще не раз показать на рудненской сцене. А если удастся договориться с костанайскими площадками, то театр готов поехать с гастролями и в областной центр. Лучше всего следить за новостями о премьерах через социальные сети, у театра есть свой аккаунт в Инстаграм.

Фото Георгия ГОВОРОВА