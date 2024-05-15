Вернут ли прежний часовой пояс в Казахстане: ответ министерства по петиции
Tengrinews.kz
Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев прокомментировал появившуюся в интернете петицию против единого часового пояса в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©️ Турар Казангапов
В кулуарах заседания Мажилиса чиновник заявил, что министерство внимательно мониторит те замечания, которые появляются.
"Вопрос в том, что по регламенту мы сначала должны дождаться результатов петиции, потом уже эти результаты мы возьмем в работу. Сейчас об этом говорить рано. Сейчас позиция министерства не может быть озвучена – пока мы придерживаемся официальной позиции, которая была принята нашим ведомством совместно с другими госорганами", - заявил вице-министр, отвечая на вопросы журналистов.
По словам Торебаева, решение по петиции будет приниматься в декабре текущего года.
"Мы будем рассматривать со всеми госорганами. Сейчас мы будем гипотетически обсуждать тот вопрос, который решится в декабре. В случае достижения критической массы в 50 тысяч голосов работа снова запускается внутри правительства, которое будет рассматривать – удовлетворить (петицию - прим.) или оставить текущий часовой режим", - добавил Торебаев.
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