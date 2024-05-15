Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев прокомментировал появившуюся в интернете петицию против единого часового пояса в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Турар Казангапов

В кулуарах заседания Мажилиса чиновник заявил, что министерство внимательно мониторит те замечания, которые появляются.

"Вопрос в том, что по регламенту мы сначала должны дождаться результатов петиции, потом уже эти результаты мы возьмем в работу. Сейчас об этом говорить рано. Сейчас позиция министерства не может быть озвучена – пока мы придерживаемся официальной позиции, которая была принята нашим ведомством совместно с другими госорганами", - заявил вице-министр, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Торебаева, решение по петиции будет приниматься в декабре текущего года.