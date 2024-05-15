Этот 9-этажный дом в январе 2023 года начало возводить ТОО “Ирина и К”. На информационном баннере новостройки указан срок окончания работ - август 2023 года. Однако владельцы недвижимости на смежных земельных участках требовали признать строительство незаконным.

Один из аргументов – неправильно определенный уровень огнестойкости соседствующих строений, что повлекло проектные ошибки. В частности, слишком узкие противопожарные разрывы между новостройкой и недвижимостью, принадлежащей семьям Есергеповых и Ержановых. 6 метров вместо 10-ти.

Фото из архива "НГ"

Суд первой инстанции признал строительство законным. Истцы обратились с апелляционной жалобой. К прежним аргументам добавили то, что ТОО начало работы без наличия плана детальной планировки на район застройки. Следовательно, вся разрешительная документация на возведение этого дома – полученное архитектурно-планировочное задание, согласованный эскизный проект - должны считаться незаконными.

Представитель отдела архитектуры акимата Костаная сообщил, что раньше практика была другая. Отдел основывался на функциональном зонировании генерального плана города, не требуя разработки ПДП от каждого застройщика. В 2023 году порядок по предписанию Комитета по делам строительства изменился. В том же году был разработан ПДП микрорайона Арай, в который дом по Каирбекова, 83 был включен. Так что нарушение было устранено.

- Хотел бы отметить, что в разработанном и согласованном ПДП микрорайона дом по Каирбекова, 83 отражен, а дома истцов - нет, они подлежат сносу. На их месте будет парк, - сказал на заседании коллегии представляющий интересы ТОО «Ирина и К» юрисконсульт Даниил ЧУМАК. - В январе прошлого года, когда началось строительство, управлением ГАСК была проведена проверка и никаких нарушений в деятельности подрядчика выявлено не было... Были выданы все соответствующие разрешения на строительство со стороны государственных органов. Согласован эскизный проект, Получено положительное заключение госэкспертизы... Сегодня истец нам говорит о противопожарных разрывах, о том, что недостоверные сведения были предоставлены экспертизе. Считаем, что эти доводы являются голословными и не соответствуют действительности... Все разрешительные документы на строительство были выданы. И на сегодня ни один документ не оспорен и не отменен.

Коллегия областного суда под председательством Алмата Ерманова оставила решение суда первой инстанции без изменения. Строительство дома признается законным. Оно уже завершено. Новостройку можно вводить в эксплуатацию.

В свою очередь Нуралы Есергепов сообщил корреспонденту «НГ», что их сторона будет готовить обращение в порядке кассации.