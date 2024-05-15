Вечер пятницы, 17 мая, в Костанае вместит в себе две ночи: в областном историко-краеведческом музее и областной библиотеке им. Толстого.

Хотите больше узнать о том, как древние города Казахской степи участвовали в трафике Великого шёлкового пути? Тогда вам на «Библионочь-2024». Программа начнётся в 18:00.

- Тема посвящена году туризма Казахстана в Китае, - кратко прокомментировали "НГ" в "толстовке". - Мы выбрали ее, потому что фонды библиотеки располагают нужными материалами.

Программа включает, но не ограничивается следующими активностями:

- Виртуальное путешествие по шёлковому пути;

- Гадание по книге китайского поэта Ду Фу «Дом кошки Мао» и «Сундук предсказаний»;

- Лавка мастеров «Восточный базар» и ярмарка украшений «Сохраняя традиции древних мастеров»;

- Дебаты «Визовый режим: за и против», «Ұлы Жібек жолының тарихи маңызы», «Ортақ мақсат, орынды тілек тоғысы»;

- Выступление фокусника-иллюзиониста «Восточные сказки»;

- Мастер-классы по работе с войлоком, косметике, плетению китайских узелков и корзин из бумаги;

- Исторический круиз по книгам «Отрар на Великом Шелковом пути», книжный туристический маршрут «Город купцов»;

- STEM лаборатория «Достижения Китая»;

- Караоке «Караван в пути» и танцевальный батл восточных танцев «Восточные мотивы».

Отметим - как правило желание узнать что-то новое, чтобы блистать фактами в компании друзей, бракуется грифом «Начну с понедельника». Да и потом, часто ли в голову приходит гуглить настолько специфичные темы, как конкретные локации ВШП в Казахстане? Такое если и гуглится, то общо - «Факты о Китае». И, зная работу поисковых систем, на первых страницах вы наткнётесь скорее на мемы про компартию, чем на архивные книги о Поднебесной империи. «Библионочь-2024» - отличная возможность получить уникальные знания в увлекательной форме.

Или, быть может, вам интереснее изобразительное искусство? Тогда приходите на "Ночь в музее". Она будет проходить на двух этажах картинной галереи - в экспозиционном и выставочном залах музея. Программа начнётся в 19:00.

- В этом году темой "Ночи в музее" стали образование и научные исследования, - рассказала «НГ» заведующая отделом экскурсионных и образовательных работ Айбеке КАЗЫБАЕВА.

Художники Вадим Быков и Александр Рерих проведут мастер-классы, еще один художник Андрей Арискин покажет свои картины на персональной выставке, а организаторы проведут интерактивную викторину «Искусство, неподвластное времени» с небольшими призами. И поскольку в этом году тематика "Ночи в музее" ещё и научная, вы сможете поближе рассмотреть экзотические виды пауков и рептилий в мини-экзотариуме.

Перед акцией сотрудники музея проводят очень красивую акцию - ходят по городу в одежде 19-20 веков, проверяя прохожих на знание истории. 14 мая их можно было встретить около ТРЦ «МАРТ». Завтра они будут в парке Победы.

Выбор непростой: две интереснейших ночи почти в одно время. Можно воспользоваться тем, что "Библионочь" начинается раньше, сходить сначала в "толстовку" и через час в музей. Благо, здания находятся рядом. Но даже так обе программы посмотреть не получится.

А куда пойдёте вы в пятницу вечером?

Фото предоставлены организаторами акций