Нет в областном центре компании-застройщика, название которой бы чаще мелькало в СМИ, чем ТОО «Елена Д». Как правило, по негативным поводам. Сейчас идет суд по делу о гибели крановщика на возведении 11-этажного дома в районе парка Победы. И хоть обвинения предъявлены сотруднику субподрядной компании «NurCom Building», за ней, видимо, стоит все та же «Елена Д». Во всяком случае когда на этой стройке рухнул кран, комментарии давал не субподрядчик, а юрист ТОО «Елена Д». И общественные слушания по строительству там же следующего - уже 19-этажного - дома организовало это товарищество в своем офисе.

Строительство 11-этажки возле парка Победы идет, но без ПДП на купленной земле больше строить ничего нельзя

Как раз планы по возведению этой высотки вызвали бурные протесты жителей окрестных домов. Отказалась от строительства компания только из-за аварии. Тогда свою позицию к тому же выразил и акимат города.

5 декабря 2023 г. на встрече с жителями глава ТОО Иван МАРАР заявил, что от возведения 19-этажки отказывается. А 30 ноября, в день аварии, аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ говорил жителям: «Вы правильно заметили - где здесь можно 19-этажный дом строить?! Наша позиция - запрещать в рамках законодательства строить этот дом».

Но в марте 2024 года жители заметили на строительной площадке людей с нивелиром, которые делали какие-то замеры на пока пустующей части участка и решили, что там будет очередное строительство. Пресс-служба акимата заверила, что «строительство какого-либо другого объекта рядом со строящимся 11-этажным домом не планируется», а также, что «позиция акимата остаётся неизменной - строительство 19-этажного жилого дома не поддерживает».

Однако у людей осталось беспокойство. Они помнят, как начиналась застройка участка: на нем уже вырубили деревья, завозили стройматериалы, а городская власть ни жителям, ни газете не могла ответить, что же там точно будет. Потом ГАСК оказался не в курсе того, что уже начались строительно-монтажные работы. Без обязательного уведомления госархстройконтроля. А в апреле жители прочитали в СМИ комментарий юриста ТОО «Елена Д», что решение отказаться от 19-этажки было принято под давлением толпы.

Объективно - участок большой, около 0,7 га. И находится он в частной собственности, то есть владелец имеет полное право им распорядиться.

Компания отказалась строить конкретно 19-этажный дом. А если решит поднять 10-этажный? Или не дом, а многоэтажный бизнес-центр, которому опять же нужна будет многоместная парковка, это возможно? Акимат каким образом по закону может запретить застройку купленной предпринимателем земли? Есть для этого основания? ПДП на район, где находится выкупленный участок, разработан? Такие вопросы мы направили в акимат. Получили ответ: «Строительства многоквартирного жилого дома или другого объекта возможно только в соответствии с ПДП или проектом застройки, выполненным на основании утвержденного генерального плана города Костанай... В настоящее время на данный участок проект детальной планировки (ПДП) или проект застройки отсутствует».

Но это сегодня. А завтра как могут развиваться события?

- Когда будет ПДП района разработан, тогда возможно решать вопрос застройки. Мы будем смотреть по функционалу, по границам участка, что там можно строить, - ответила «НГ» руководитель отдела архитектуры Костаная Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА. - Что угодно возводить даже на участке, находящемся в частной собственности, невозможно. Экспертизу не пройдешь. Сейчас же все градостроительные проекты, проекты застройки, ПДП должны обязательно пройти государственную экспертизу.

Фото Галины КАТКОВОЙ