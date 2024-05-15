В спортивно-развлекательном центре «Костанай» прошла первая игра серии за бронзовые медали XXXII чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги. В этой серии, которая продлится до трех побед одной из команд, борьбу за третье место ведут неудачники полуфинальных противостояний «Тобол» и «Актобе».

Под кольцо «Актобе» прорывается Константин Двирный / Фото vk.com/bctobol

Костанайский клуб, ведя в полуфинальной серии с «Барсам Атырау» после гостевых матчей 2:0, уступил в итоге - 2:3. А актобинцы с таким же счетом уступили «Ирбису Алматы», будучи в шаге от финала после третьего матча (2:1).

В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча, в трех из которых победу одержали костанайские баскетболисты (96:88 и 101:76 - дома и 91:87 - в гостях), а «Актобе» были сильнее в первом домашнем поединке (95:88).

К сожалению, в первом матче за бронзу не смогли принять участие из-за травм три ведущих игрока «Тобола» - его капитан Шаим Куанов, Павел Ильин и Дмитрий Дойников.

Хозяева уверенно начали встречу, и через три с половиной минуты после старта вели в счете 12:0, что стало поводом для главного тренера «Актобе» Арсена Телеуова взять ранний тайм-аут. После минутного перерыва гостям немного удалось сбить наступательный порыв «Тобола», который набрал столько же очков за почти вдвое большее игровое время, и к окончанию первой четверти отрыв костанайского клуба составлял уже восемь очков - 24:16.

С мячом Адильбек Битенов / Фото vk.com/bctobol

Удался старт «Тоболу» и во втором игровом отрезке, и чуть более чем через минуту отрыв хозяев вырос до 14 очков - 30:16. Однако игроки актобинского клуба не собирались сдаваться и сумели и к середине четверти сумели свести преимущество хозяев до трех очков - 37:34. А за две минуты до большого перерыва гости впервые в матче догнали костанайцев - 43:43. Равным был счет и когда команды уходили на 15-минутный отдых - 47:47.

После первого же броска по кольцу хозяев в третьей четверти «Актобе» впервые в матче оставил соперника в роли догоняющих. А после счета 51:51 гости стали постепенно уходить в отрыв, и к концу десятиминутки «Тобол» уступал четыре очка - 70:74.

Казалось бы, это отставание хозяевам вполне по силам было отыграть, но, видимо, дала о себе знать усталость игроков костанайского клуба, проводившего встречу с минимальной возможностью ротации состава. И к третьей минуте заключительного игрового отрезка хозяева, не набрав за это время ни одного очка, уступали уже 19 очков - 70:89. До конца поединка «Тоболу» удалось сократить отставание лишь на три очка - 89:105 (24:16, 23:31, 23:27, 19:31), и «Актобе» повел в серии - 1:0.

Американский форвард Ванте Хендрикс принес «Актобе» 40 очков / Фото vk.com/bctobol

Самым результативным в этом матче в составе «Тобола» стал записавший на свой счет дабл-дабл Антон Быков, набравший 26 очков и совершивший 12 подборов. Также результативными действиями отметились Артем Степанцов, на счету которого 20 очков, Константин Двирный - 16 очков, Адильбек Битенов - 15, Рустам Валиев - 8 и Арсений Семенов - 4.

Второй матч этой серии пройдет сегодня также в СРК «Костанай» и начнется в 19:00.

В финальной же серии между «Ирбисом Алматы» и «Барсами Атырау» пока равенство - 1:1. В первом из двух прошедших в южной столице матчей победу одержали хозяева - 82:74, а во втором дело дошло до овертайма, в котором алматинцы минимально уступили атыраусцам - 88:90 ОТ.