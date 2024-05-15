Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Узункольском районе. Об этом сообщили сегодня, 15 мая, в ДП Костанайской области. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

"Проводятся все необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение. Иная информация в интересах следствия не разглашается". - говорится в сообщении.

10 мая в селе Узунколь во дворе своего дома обнаружено тело сотрудника районного отдела полиции с признаками насильственной смерти. Погибший работал криминалистом и находился в ежегодном трудовом отпуске.