Подозреваемого в убийстве полицейского в Узунколе задержали - ДП Костанайской области
15 мая 2024, 11:10 | Криминал
Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Узункольском районе. Об этом сообщили сегодня, 15 мая, в ДП Костанайской области. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
"Проводятся все необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение. Иная информация в интересах следствия не разглашается". - говорится в сообщении.
10 мая в селе Узунколь во дворе своего дома обнаружено тело сотрудника районного отдела полиции с признаками насильственной смерти. Погибший работал криминалистом и находился в ежегодном трудовом отпуске.
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