Второй этап республиканского чемпионата по трофи-рейду Ubagan Trophy проведут с 24 по 26 мая на берегу р. Убаган, недалеко от Сарыкольской трассы и села им. Ильяса Омарова (Алтынсаринский район, точные координаты - на афише).

Организаторы - Федерация автомоспорта РК и костанайский автоклуб "Пятый элемент". Областные соревновнания клуб проводит ежегодно уже 5-й год - с 2019 года, а вот на уровне республики впервые.

- Первый этап в этом году проходил в Алматы, третий пройдет в июне в Петропавловске, четвертый - в конце июля в Кокшетау. И последний, завершающий, в сентябре опять в Алматы, - рассказал "НГ" организатор соревнований, участник автоклуба "Пятый элемент" Андрей НЕСТЕРУК. - Трофи-рейд - это соревнования по преодолению бездорожья на внедорожном транспорте, обычно на время.

В чемпионате участвуют 5 классов транспорта:

ATV - квадроциклы;

ТР0 - стандартные внедорожники (без спецподготовки к соревнованиям);

ТР1 - более подготовленные внедорожники (например, с лебедкой и большими колесами);

ТР2 - самые подготовленные внедорожники

и ТР3 - так называемые «котлеты», то есть внедорожники, предназначенные именно для трофи-рейдов.

В ТР0 от Костаная будут принимать участие 3 экипажа, в ТР1 - один экипаж, а машин в классах ТР2 и ТР3 в нашем городе пока нет. В них будут участвовать внедорожники из Астаны и Алматы.



Для участия в соревнованиях во всех классах, кроме ТР0, нужно обязательно получить спортивные права, сертификат от Федерации автомоспорта РК, также на вашем автомобиле должен быть установлен каркас безопасности.

- В пятницу, 24 мая, открытие и ночная гонка - ночное GPS-ориентирование, - рассказал программу соревнований Нестерук. - Экипажи будут стартовать в 21.00 и до 3 часов ночи им нужно взять максимальное количество точек. В субботу, 25 мая, будет уже дневная гонка - тоже GPS-ориентирование, только количество точек больше. А в воскресенье, 26 мая, кольцевая гонка на специальноподготовленной трассе - для зрителей это самый интересный момент чемпионата. Будет работать полевая кухня, кафе, где можно приобрести еду и напитки. Также будет организован палаточный лагерь и желающие могут переночевать с субботы на воскресенье. Для зрителей будут организованы различные конкурсы с призами.

- В комментариях к посту об анонсе чемпионате по трофи-рейдам в нашем Telegram-канале подписчики возмущались, что соревнования будут проходить в водоохранной зоне. Есть ли у вас разрешение на проводение соревнований?

- Соревнования проводятся от Министерства культуры и спорта РК, согласованы с акиматом Костанайской области, а также с акиматами Сарыкольского и Алтынсаринского районов, - ответил Андрей Нестерук.

Фото предоставлено Андреем НЕСТЕРУКОМ



