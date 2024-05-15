12 мая в борцовском клубе «Енбек» собрались более 400 спортсменов из клубов Qazaq Batyry, "Жауынгер", "Aрлан MMA", "Аламан", "Питбуль", "Каскыр", "Иппон", "Барс", "Кахар ММА", "Орда" и других. Причиной тому был чемпионат Костанайской области по грэпплингу (спортивной борьбе).

Бекболат Байназаров стал чемпионом в двух категориях в весе до 66 кг

Соревнования проходили под эгидой UWW (United World Wrestling), в рамках турнира “Vershina Championship” и являлись областными (отборочными) лишь для возрастных категорий 16-17 и 18-20 лет. Для остальных грэпплеров - детей, юниоров, мужчин и ветеранов - турнир отборочным не был. Однако менее зрелищным он от этого не стал.

- Мы рады приветствовать все клубы на наших турнирах. Для развития и популяризации грэпплинга среди молодёжи решили провести данный турнир совместно с руководителем спортивного клуба «Вершина» Алматом Жунисовым, ему отдельная благодарность за организацию, - сказал руководитель Ассоциации боевых искусств Костанайской области и старший тренер области по грэпплингу UWW Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ.

Отличное выступление показал уже титулованный и в то же время молодой спортсмен Радомир Морозов (СПК "Аламан"). Он стал чемпионом в категории 18-20 лет в весе до 130 кг. На этом не останавливаясь, стал чемпионом и среди мужчин в весе до 100 кг. Серебра в этом весе удостоился действующий чемпион РК рудничанин Диас Айтугулов из клуба "Жауынгер". А третье место заняли Алмат Ибраев и Раимбек Архабаев из Qazaq Batyry.

Одноклубник Морозова Чингиз Жусупов стал чемпионом в весе до 66 кг среди спортсменов 18-20 лет. Второе место в этой категории у Николая Мирошникова из клуба "Барс". Бронза досталась Исмаилу Умудову (Qazaq Batyry, Тобыл) и Руслану Муканову ("Жауынгер").

Среди участников 18-20 лет золото в весе до 77 кг взял Ренат Бочкарев из академии Qazaq Batyry, серебро досталось Шынгысу Сеилханову из "Жауынгера", бронзу получили Бекарыс Базаров ("Аламан") и Алдияр Искаков (Qazaq Batyry).

Среди мужчин в весе до 77 кг первое место занял Владимир Трифанов ("Жауынгер", Рудный), второе место осталось за Виктором Бондаруком ("Питбуль"), третье место поделили Дамир Алдашев ("Вершина") и Батыр Абжанов ("Жауынгер").

Бронзовым призёром турнира среди мужчин в весе до 84 кг стал кандидат в мастера спорта по грэпплингу UWW, спортсмен Академии смешанных единоборств Qazaq Batyry Qostanai Дмитрий ПЕТРЕНКО.



- В 1/4 финала боролся с грэпплером из Рудного, он физически крепкий. Победил досрочно болевым приёмом на ногу (ахиллом), - поделился он впечатлениями. - В полуфинале уступил по баллам в хорошей схватке земляку-костанайцу. Для меня это новый вес, раньше выходил в категории до 77 кг, но чувствую себя здесь комфортно.

Амир Андамасов, Расул Ибрагимов, Дамир Алдашев, Дмитрий Петренко

Первое место в этом весе занял Расул Ибрагимов ("Вершина"), второе - Амир Андамасов ("Жауынгер"), третье место с Петренко разделил Дамир Алдашев ("Вершина").

В двух категориях забрал золотые медали Бекболат Байназаров (Qazaq Batyry) - среди мужчин и ветеранов в весе до 66 кг.

Серебро среди мужчин до 66 кг досталось Багиту Исабекову ("Qazaq Batyry"), бронзу разделили одноклубники из "Жауыгера" Мирет Байкенов и Айдынбек Бостанов.

В весе до 71 кг перым стал Максат Сарсекеев ("Жауынгер"), в финале он выиграл по баллам у товарища по команде Геннадия Харитонова со счётом 7-4. Бронзы удостоился Дмитрий Литвинцев ("Орда").

Глеб Лобазов, Максат Толенди, Кайрат Жукен, Раимбек Архабаев

Максат Толенди из Qazaq Batyry уверенно забрал золотую медаль в весовой категории до 92 кг, выиграв все схватки досрочно. На втором месте Глеб Лобазов (Qazaq Batyry, Тобыл), бронза досталась Кайрату Жукен и Раимбеку Архабаеву, оба также представляли академию Qazaq Batyry. Так же схватки на ковре судил чемпион мира по грэпплингу UWW, спортсмен академии Qazaq Batyry Адлан Мадаев.

Победителям и призёрам вручили медали и грамоты.

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области