С 28 августа по 8 сентября в Париже (Франция) пройдут XVII летние Паралимпийские игры, борьбу за путевки на них ведут представители 23 видов спорта на квалификационных турнирах по всему миру.

Одним из таких турниров стал завершившийся в Паттайе (Тайланд) квалификационный Кубок мира по пара пауэрлифтингу, в котором принял участие 131 атлет из 31 страны. Казахстанские паралимпийцы завоевали 6 золотых, 1 серебряную и 8 бронзовых наград.

Обладательницей одной из бронзовых медалей, а также дополнительных очков в мировой рейтинг стала воспитанница КГУ «Спортивный клуб инвалидов» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области мастер спорта международного класса Турсынай Кабыл, тренирующаяся под руководством заслуженного тренера РК Дмитрия Царенко.

Турсынай Кабыл со своим тренером Дмитрием Царенко / Фото instagram.com/invasport_kst

В своей лучшей попытке наша спортсменка, выступавшая в весовой категории до 41 кг, в жиме штанги лежа покорила снаряд весом 94 кг. Этот результат позволил ей пробиться в призовую тройку.

Жим штанги лежа выполняет Турсынай Кабыл / Фото instagram.com/invasport_kst

Представителям мирового пара пауэрлифтинга предстоит еще один старт перед Паралимпиадой, который состоится в конце мая в Тбилиси. После него Всемирная федерация пара пауэрлифтинга (World Para Powerlifting) объявит восьмерки сильнейших атлетов в каждой весовой категории, которые станут обладателями заветных лицензий на Паралимпийские игры. Будем надеяться, что в их числе будет и костанайская спортсменка, которая в прошлом году впервые в истории костанайского спорта завоевала медаль на Азиатских Пара играх, став серебряным призером. Пожелаем ей удачи!

Призеры Кубка мира по пара пауэрлифтингу в весовой категории до 41 кг / Фото instagram.com/invasport_kst

Всего же национальная сборная Казахстана планирует выступить в столице Франции в соревнованиях по девяти видам спорта: пара легкой атлетике, пара пауэрлифтинге, пара таеквондо, пара настольном теннисе, пара плавании, пара дзюдо, пара каноэ, волейболу сидя и пара пулевой стрельбе. На сегодня пара атлеты Казахстана принесли в копилку национальной команды 12 лицензий. Но отбор продолжается.

На Паралимпиаде-2020 в Токио (Япония) Казахстан был представлен 25 спортсменами, которые завоевали пять медалей, в том числе одну золотую, три серебряных и одну бронзовую.