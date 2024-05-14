После семи туров чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги плотность в турнирной таблице была такова, что лидера и команду, занимающую седьмое место, отделяли всего три очка. У лидировавшего «Тобола» было 12 очков, а у «Ордабасы» - девять.

Полузащитник «Тобола» и сборной Косова Давид Домжони против украинского защитника «Ордабасы» Игоря Пластуна / Фото vk.com/fctobol

И именно прошедший в Шымкенте поединок 8-го тура между этими командами считался центральным в туре - не побеждавший в чемпионате с 7 апреля действующий чемпион принимал не знавшего поражений обладателя Кубка РК.

На поле стадиона им. Кажимукана в стартовом составе «Тобола» на поле вышли те же игроки, что и в победном матче прошлого тура: вратарь Стас Покатилов, защитники Давид Домжони, Пап-Альюн Ндиайе, Иван Миладинович и Еркин Тапалов, полузащитники Игор Иванович, Эдедем Эссьен, Ахмед Эль-Мессауди Евгений Шахов и Ислам Чесноков, а единственным нападающим был Годберг Купер.

Удар по воротам «Ордабасы» наносит Ислам Чесноков / Фото vk.com/fctobol

Уже на третьей минуте после атаки «Тобола» по правому флангу Иванович сместился с мячом вдоль штрафной площади в центр и из полукруга ее пробил по воротам, но мяч пролетел рядом с левой крестовиной. А на 5-й минуте мяч побывал в сетке ворот «Ордабасы». Эль-Мессауди прошел с мячом с левого края до того же полукруга штрафной площади и пробил оттуда по воротам. Голкипер хозяев Бекхан Шайзада в падении не удержал в руках мяч, подоспевший Иванович в борьбе с украинским защитником шымкентцев Игорем Пластуном отправил его налево Домжони, а игрок сборной Косова в касание с угла вратарской площадки неотразимо пробил в ближний угол ворот. Но арбитр встречи Александр Затула из Усть-Каменогорска не засчитал этот гол, определив положение «вне игры» у Ивановича во время первого удара по воротам.

На 10-й минуте Ндиайе в полуметре от правого угла штрафной площади сбил игрока шымкентского клуба, за что получил предупреждение, ставшее для него уже четвертым в сезоне. Розыгрыш штрафного завершился угловым ударом на левом фланге. А после розыгрыша этого стандарта мяч вернулся к капитану «Ордабасы» Асхату Тагыбергену, который сделал навесную подачу на правый край вратарской площадки, откуда в прыжке Сергей Малый послал мяч с отскоком от газона в ближний угол ворот. Покатилов отбил кулаками мяч, однако тому не дал опуститься на газон Пластун, опасно пробивший в прыжке головой над левым верхним углом ворот. Через пять минут удар с дальней дистанции по воротам хозяев нанес Чесноков, но вратарь поймал мяч.

Еще через три минуты гости заработали штрафной удар метрах в 13-ти от правого угла штрафной площади. После навесной подачи в район левой штанги Покатилов ошибся на выходе, не попав кулаком по мячу, который от головы Домжони отлетел на ногу оказавшемуся перед вратарской площадкой украинскому нападающему хозяев Артему Беседину, и экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины с лету пробил в незащищенный левый угол ворот, забив курьезный гол - 1:0.

В середине тайма после атаки хозяев по центру с дуги штрафной площади белорусский нападающий Всеволод Садовский пробил в правый нижний угол ворот, но голкипер «Тобола» в падении выбил мяч на угловой. После подачи от углового флага подключившийся к атаке защитник Темирлан Ерланов в прыжке с линии вратарской площадки не дотянулся до мяча, который долетел до хорватского полузащитника хозяев Ловро Чвека, и тот с лету пробил в направлении ворот. Успевший подняться с газона и стоявший спиной к воротам Ерланов ударил по мячу пяткой, а находившийся во вратарской площадке Малый попытался переправить его в сетку ворот мимо голкипера. Однако Покатилов каким-то чудом успел среагировать и поймал мяч в падении на линии ворот, и таким образом спас команду от второго курьезного гола.

А перед самым перерывом шанс сравнять счет упустили гости. При розыгрыше углового удара на левом фланге после подачи Ивановича к вратарской площадке и удара головой в высоком прыжке Домжони мяч отскочил от газона перед самой линией ворот и его в падении отбил Шайзада. К нему первым успел Купер, пробивший из пределов вратарской площадки в ближний угол ворот. Мяч, отскочив от газона, пролетел над ногой пытавшегося остановить его голкипера, но находившийся за спиной вратаря сербский защитник «Ордабасы» Златан Шехович коленом отбил мяч, который полетел вдоль линии ворот, а Садовский выбил его за боковую линию.

Во втором тайме «Тобол» больше владел мячом, но хозяева чаще наносили удары по воротам. Гости самые опасные моменты создали после розыгрышей угловых ударов. После часа игры при розыгрыше стандарта на левом фланге Иванович сделал подачу к ближнему углу вратарской площадки, откуда Миладинович отправил мяч пяткой к дальней штанге. На эту передачу откликнулся Ндиайе и в высоком прыжке пробил головой, но мяч пролетел впритирку со штангой. Вскоре в составе «Тобола» произошла первая замена - вместо Тапалова на поле вышел Альберт Габараев.

С мячом защитник «Тобола» Еркин Тапалов / Фото vk.com/fctobol

На 72-й минуте при розыгрыше еще одного углового удара на левом же краю атаки Иванович отправил мяч на дальний край штрафной площади, откуда Шахов головой сделал скидку в центр Эль-Мессауди, а марокканский полузащитник пробил по воротам с ходу. Однако мяч пролетел вновь рядом с той же правой стойкой.

В ответной атаке шымкентцы заработали штрафной удар на правом краю на дальних подступах к штрафной площади гостей. И после подачи Тагыбергена на дальнюю штангу Малый сбросил головой мяч на правый край вратарской площадки Беседину, но Покатилов в прыжке перехватил эту передачу.

А через три минуты Роман Асранкулов и Руслан Валиуллин поменяли на поле соответственно Домжони и Купера. Еще одна двойная замена у «Тобола» состоялась на 86-й минуте, в ходе которой Бейбит Галым сменил Шахова, а Жаслан Жумашев - Ивановича. Но и замены не смогли исправить ситуацию.

А на 90-й минуте в ворота «Тобола» был назначен 11-метровый штрафной удар. После розыгрыша углового удара на левом фланге у ворот гостей вышедший на замену у хозяев Самат Жарынбетов, выбегая на мяч из-за спины не видевшего его Миладиновича, зацепился за ногу сербского защитника и оказался на газоне. После просмотра видеоповтора момента арбитр матча назначил пенальти, показав Миладиновичу красную карточку за уже второе предупреждение в матче, после чего тот покинул поле. Пенальти пробивал вышедший на замену Максим Федин, после удара которого низом мяч не попал в створ ворот, пролетев рядом с левой штангой.

«Тобол» потерпел первое поражение в чемпионате. Главный тренер костанайского клуба Милич ЧУРЧИЧ отметил, что была хорошая и боевая игра:

- Было много эмоций. Посмотрим и подумаем, как дальше двигаться. У меня будет день или два, чтобы подумать.

«Тобол» из-за плотности расположения команд в турнирной таблице опустился сразу на седьмую строчку. А возглавили ее набравшие по 14 очко, «Актобе», переигравший в гостях «Кызылжар» - 2:0, «Елимай», выигравший на своем поле у «Шахтера» - 2:1, и «Кайрат», одержавший гостевую победу над «Женисом» - 2:0. На одно очко меньше у «Жетысу», которому уступил на своем поле «Туран» - 2:3. Как и у «Тобола», по 12 очков в активе «Ордабасы» и «Астаны», завершившей вничью домашний матч в Алматы с «Кайсаром» - 1:1.

В следующем туре «Тобол» 19 мая сыграет в Караганде с аутсайдером чемпионата «Шахтером».