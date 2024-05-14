11 мая костанайские шахматисты торжественно и сердечно отметили 110-летие со дня рождения выдающегося мастера шахмат Анатолия Гавриловича Уфимцева.

Для тех, кто не знаком с книгой И. Сербина и В. Вишниченко «Полвека с Уфимцевым», напомним, что Анатолий Гаврилович - не только практик, но и теоретик шахмат, известный в мире дебютом «Защита Уфимцева (позже «Защита Пирса – Уфимцева», хотя наши соотечественники-шахматисты убеждены, что приоритет здесь именно за Уфимцевым). Да и непосредственно спортивные успехи впечатляют - Уфимце«был бронзовым призером последнего чемпионата СССР по переписке, пятикратным победителем шахматных турниров Средней Азии и Казахстана, чемпионом Омска, Челябинска. Свердловска, Челябинской области, 11-кратным чемпионом Казахстана…

Как отмечал Валерий Вишниченко, бюст Уфимцева, установленный возле Шахматного клуба, уникальное явление не только для Казахстана, но и для истории мировых шахмат. К этому бюсту 11 мая возложили цветы, а на митинге произнесли добрые и искренние слова памяти этого незаурядного человека.

Вспоминавший свои встречи с мастером Валерий НИКОЛАЕВ сказал:

- Как-то Анатолий Гаврилович произнес, что он хотел бы увидеть, что будет через 20 лет. Увидев, какова шахматная жизнь Костаная, он мог бы порадоваться.

Встречу увенчал блиц-турнир, в котором участвовали 30 спортсменов: от только вступающих на шахматную стезю до любителей старше 80 лет.

Победителем турнира стал 20-летний студент спортивного отделения КРУ им. А. Байтурсынова Чингизхан Саржанов, набравший в 9 турах 8,5 очков.

Второе место у тренера ДЮСШ Азата Касаева (8 очков). Третьим стал тренер из Карабалыкского района Александр Болдырев (7 очков). Лишь очко уступили ему занявшие четвертое и пятое места Евгений Метелено и Алан Игликов.

Фото предоставлены организаторами турнира