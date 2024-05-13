По прогнозам синоптиков, во вторник, 14 мая, на юге и востоке области пройдут грозовые дожди. В среду, 15 мая, осадков не ожидается, ночью и утром на севере и востоке - туман.

В Костанае в ближайшие два дня переменная облачность, без осадков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Во вторник ночью по области будет 1-6, на юге 10 градусов тепла, на севере заморозки до 2 градусов ниже нуля, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днем ожидаем 10-15, на юге 20 градусов тепла. В среду ночью термометры покажут 0...+5°С, на юге +8°С, на севере и вотосоке -2°С. Днём температура воздуха вновь будет +10...+15°С, на югк +10°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью +1...+3°С, днём +12...+14°С. В среду: ночью +1...+3°С, днём +11...+13°С.

Во вторник ожидается северный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на юге, севере и востоке. В среду будет северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, на юге и востоке - периодические усиления до 15-20 м/с.



