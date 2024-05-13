Причина - реализация проекта «Реконструкция участка тепломагистрали ТМ-14 от х.т.1 до ВУ 14. и по пр.Абая в г. Костанай», сообщила администрация ГКП «КТЭК» в своем аккаунте в Instagram.

Будет отключено горячее водоснабжение в 34 многоэтажных жилых домах до 1 сентября 2024 года:

9-й микрорайон №№ 11, 12, 13, 15, пр. Абая, 21, ул. Чкалова, 15 "А", 15 "Б", 16.

Ул. Воинов-Интернационалистов, 1/1, 2, 2/1, 2 "А", 5(1), 5(2), ул. Быковского. 3 "А", ул. Гашека 18 (г), (2), ул. Маяковского, 101, 101/1, микрорайон Наурыз. №№ 1, 1 "Б", 2, 3, 3 "А", 3 "Б", 4, 5, 6, 6 "A", 7, 8, 9ю

Пр. Абая, 25, 27.

"Реконструкция тепломагистрали выполняется в рамках подготовки к отопительному сезону для бесперебойного теплоснабжения в зимний период 2024-2025 г. г. Приносим извинения за причиненные неудобства", - отмечается в сообщении.



