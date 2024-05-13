Костанайские полицейские раскрыли серию краж канализационных люков. За это деяние двум местным жителям грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до 5-ти лет с конфискацией имущества. Подробности рассказали сегодня, 13 мая, в ДП Костанайской области.

Фото пресс-службы ДП

5 мая во дворах домов по ул. Урицкого, 9 и ул. Темирбаева, 14 похитили две металлические крышки от канализационных люков. 6 мая было совершено аналогичное преступление во дворе дома по ул. Тәуелсізідік, 170.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции городского управления полиции Жанибеком Каиповым и Али Нургалиевым на одном из пунктов приема металлолома были задержаны двое местных жителей. Оба признаны подозреваемыми в краже вышеуказанных металлических люков. По факту хищения в группе лиц проводится досудебное расследование", - сообщили в ведомстве.