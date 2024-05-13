Жилье для пострадавших от паводка будут строить на возвышенностях - чтобы не затопило повторно. Об этом сегодня, 13 апреля, на брифинге сообщила заместитель руководителя управления строительства акимата Костанайской области Лидия БЕЛЕНКО.

Руководитель отдела управления строительства Мади Утегенов и заместитель руководителя управления Лидия Беленко

Ущерб от потерянного недвижимого имущества будут возмещать двумя способами: приобретением жилья и строительством индивидуальных жилых домов.

- Приобретение жилья предполагается по стоимости, не превышающей стоимости типового проекта строительства жилого индивидуального дома, - пояснила Беленко.

Уже приобретены 115 квартир для пострадавших, в том числе 31 квартира - за счёт средств резерва правительства в Аркалыке. На средства спонсоровм купили 34 квартиры в Аркалыке и 50 квартир длчя жителей Костанайского района.

В Амангельдинском и Джангельдинском районах началось строительство 68 индивидуальных жилых домов за счёт благотворительной помощи ОФ «Қазақстан халқына». Строят по типовому проекту, разработанному Министерством промышленности и строительства РК для применение при работах по ликвидации последствий ЧС - трёхкомнатный дом площадью 80 кв. м. Стоимость - 22,9 млн тенге.

Компания "Базис А" начала строительство 50-квартирного жилого дома в Аркалыке для жителей этого города, а также Джангельдинского и Амангельдинского районов. Для жителей Костаная и Костанайского района рассматривают вопрос о строительстве 39 индивидуальных жилых домов.

- Работы по обследованию пострадавших жилых домов уже на стадии завершения. После выдачи технического заключения будут приняты меры по возмещению ущерба, - отметила Беленко.

Когда речь заходит о компенсации жилья пострадавшим от паводка, напрашивается сравнение с опытом погорельцев. В 2022 году при строительстве жилья для них в Аулиеколе в типовом проекте не была предусмотрена канализация. Учтут ли этот опыт?

- Типовой проект - это коробка здания и привязка её к местности, - ответила Лидия Беленко на вопрос "НГ". - Привязка к местности осуществляется с учётом имеющихся коммуникаций на данном земельном участке. К микрорайону Кунай в Костанае все коммуникации подведены - значит, жилой дом будет подключён к ним. Если говорить об Амангельдинском и Джангельдинском районах - в тех сёлах, где имеется водоснабжение, жилые дома будут подключены. Если не имеется, будет септик. Это будет влиять на стоимость проекта.

Для многих жителей сёл их огород и скот являлись основным, а иногда единственным источником заработка. Готовы ли они сменить жизнь в частном доме на квартиру в многоэтажке?

- Когда подаются заявления от пострадавших, с ними проводится беседа о возмещении ущерба, - ответила заместитель руководителя управления строительства. - Прежде, чем приобретается квартира, они обязательно осматривают их и согласовывают приобретение. Квартиры в Аркалыке со всеми жителями согласованы. Они решили, что их устраивает данное жильё.

Еще один вопрос - зачастую реконструировать заброшенный дом под нужды пострадавших дешевле, чем строить с нуля. Зачем строить?

- Восстановление заброшенных домов не рассматривается, потому что основная часть жителей будет не согласна, - ответила Беленко. - Это займёт много времени из-за обследования данных объектов на предмет их пригодности. Поэтому возмещение ущерба пострадавшим будет проходить только путём приобретения и строительства новых домов.

Всего в шести регионах области уже обследованы 1114 жилых домов из 1136 пострадавших, из них не подлежат восстановлению 426 домов и для 688 домов нужны восстановительные работы.

Спасатели и военные из Караганды помогают откачивать воду в Аркалыке / Фото из архива "НГ"

В дачных массивах были подтоплены дома, которые для их хозяев были единственным жильём. В Костанайском районе пострадали 97 семей, в Костанае - 89. Сейчас проводится их техническое обследование и выдаётся заключение.

- На сегодня у нас вопрос по возмещению ущерба жилью ещё решается. Окончательные цифры ещё не определены. Для жителей, которые согласны переехать в другие сёла в Амангельдинском и Джангельдинском районах, будет приобретено жильё по месту их желания. Если они не согласны, для них будут строиться индивидуальные жилые дома в том месте, где они проживали, - отметила Лидия Беленко.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА