Завершились четвертьфинальные противостояния стадии плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2023/2024.

Авторы голов в ворота «Жетысу» Азат Валиуллин и Абдирасул Абдуманапулы / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Согласно новому формату проведения заключительной части чемпионата, в полуфинал напрямую прошли занявшие первые два места в регулярном чемпионате действующий чемпион «Кайрат» и «Семей». Еще за две путевки в полуфинал поборолись в четвертьфинальных сериях до двух побед одной из команд завершившие соответственно первый этап чемпионата на третьем и шестом местах «Аят» и «Жетысу», а также четвертая и пятая команды - «Актобе» и «Атырау».

Лучший тренер апреля Василий Смолин / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Перед началом четвертьфинальной серии стало известно, что главный тренер «Аята» Василий Смолин по итогам апреля признан лучшим тренером месяца. В апреле три клуба - «Аят», «Актобе» и «Атырау» - вели борьбу за третью строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата. И «Аят» выиграл в этом споре, не потерпев ни одного поражения, по два раза обыграв «Астану» (на выезде) и «Байтерек» (дома), а также добыв победу и сыграв вничью в гостевых матчах с «Рахметом» в последних турах. При этом Смолин стал первым тренером, получившим награду - памятную статуэтку «Лучший тренер месяца» - второй раз за сезон.

Рудничане и талдыкорганцы четырежды встречались в рамках регулярного чемпионата, «Аят» одержал две победы в домашних играх - 5:3 и 5:2, уступил в первом гостевом матче - 2:3, взяв затем реванш во втором - 5:1.

Первый матч четвертьфинальной серии «Аят» - «Жетысу» прошел в Талдыкоргане, на паркете Дворца спорта «Жастар». Рудничане быстро вышли вперед благодаря голу Леандриньо, отличившемуся на 2-й минуте после удара по центру метров с 13-ти при розыгрыше углового удара на правом фланге. На 5-й минуте универсал талдыкорганского клуба Ерсултан Сагындыков сравнял счет. Однако через минуту Лукас воспользовался ошибкой на левом краю защитника «Жетысу» Мади Саматулы, отобрал у него мяч, затем, преследуемый им, вошел в штрафную площадь и ударом с близкого расстояния вывел «Аят» вперед.

Второй тайм гости вновь начал активно. В одном из моментов хозяев от гола спасла перекладина. А на 26-й минуте открывшийся в штрафной площади «Жетысу» защитник рудничан Абдирсул Абдуманапулы после передачи справа Жеже ударом в касание увеличил преимущество гостей до двух голов. На 32-й минуте Сагындыков прямым ударом со штрафного вернул интригу в матч, вновь сократив разрыв в счете до минимума и оформив дубль. За пять минут до окончания встречи «Жетысу» перешел на игру с пятью полевыми игроками, но счет больше не изменился.

Автор хет-трика в ворота «Жетысу» Леандерсон / Фото vk.com/mfc_ayat_official

В начале второго матча этой серии, прошедшего в Рудном, на паркете «Аят Арены», хозяева создали много опасных моментов. Но и игрокам талдыкорганского клуба удавалось убегать в контратаки. Счет открыл на 7-й минуте капитан «Аята» Азат Валиуллин, замкнувший прострел справа Жеже. А еще через семь минут отличился после сольного прохода Леандерсон - 2:0. За минуту до перерыва увеличил преимущество рудненского клуба Лукас Розенски, а вскоре счет еще более разгромным сделал Жеже, реализовав дабл-пенальти после пятого фола гостей.

Во втором тайме Леандерсон оформил вначале дубль на 28-й минуте, а через десять минут и хет-трик. А между этими голами игравший почти весь тайм с пятью полевыми игроками «Жетысу» сумел забить гол престижа усилиями Кайке Аладеса. Итоговый счет - 6:1, и «Аят» вышел в полуфинал, где его соперником будет «Семей».

А во втором полуфинале действующий чемпион «Кайрат» сыграет с «Атырау», который переиграл также в двух матчах «Актобе» (5:2 - дома и 3:2 в дополнительной время - в гостях).

Победители полуфинальных серий, которые продлятся до трех побед одной из команд, будут представлять Казахстан в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу в следующем сезоне.

Первые два матча пройдут на паркете лучших команд по итогам регулярного чемпионата - «Кайрата» и «Семея», третья и при необходимости четвертая встречи играются на паркете соперников, а если потребуется и пятая игра, то она пройдет вновь на площадке сильнейшего клуба.

Даты проведения матчей полуфинальных серий: 18 и 19 мая - первые матчи, 24 и 25 мая - ответные матчи и 31 мая - пятый матч (при необходимости).