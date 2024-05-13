Речь о кладбище, размещенном в районе аэропорта. На плохое состояние территории, где находятся тысячи могил, жалуются горожане. Особенно активно перед Родительским днем. Ситуацию сегодня, 13 мая, прокомментировали в городском акимате.

До недавнего времени это кладбище фактически было бесхозным, его вообще никто не обслуживал. По словам акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА, сейчас хозяин определен - оно переведено в коммунальную собственность, то есть за него отвечает городская власть. Порядка, однако, на погосте больше не стало.

- Пока ищем подрядную организацию, которая будет обслуживать это кладбище. Конкурс объявлен, - пояснил на аппаратном совещании руководитель отдела ЖКХ Денис ПЕТРУХНО. - Когда подрядчик будет определен, начнет наводить там порядок.

Что касается еще одного кладбища, которое в народе именуется Краснопартизанским, оно находится в доверительном управлении.

Фото читателя "НГ"