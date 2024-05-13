Александр Машкевич, Патох Шодиев и семья Ибрагимовых – та самая легендарная «Евразийская тройка», которой принадлежит пол-Казахстана. Ulysmedia.kz решил разобраться с их имуществом и понять, чем же конкретно владеют эти олигархи.

Коллаж Ulysmedia

Собирая данные об активах Eurasian Resources Group (ERG) как пазл, можно увидеть, что в руках всего троих человек сконцентрированы одни из главных, можно сказать, стратегических предприятий страны. Здесь есть все – производство алюминия, добыча хрома, железа, угля и тд. Словом, действительно основные богатства нашей страны.

Удивительно и то, что эти люди даже не граждане нашей страны. Как так получилось? Вопрос, наверное, риторический, а ответ при желании можно поискать где-то в прошлом…в Старом Казахстане.

Хром

О компании ERG знает, пожалуй, большая часть казахстанцев, а некоторые даже живут в моногородах, где градообразующим предприятием является какая-нибудь «дочка» олигархов. К примеру, АО «ТНК «Казхром» расположен в небольшом городке Хромтау Актюбинской области, где практически каждый второй работает на шахте. Здесь их две – «Молодежная» и им. 10-летия независимости Казахстана.

Это предприятие входит в список 50-ти крупнейших в Казахстане, здесь работают почти 20 тысяч человек. Выручка предприятия в 2023 году составила 1,29 трлн тенге, а чистая прибыль 485,9 млрд тенге.

В структуру «Казхрома» входят 4 подразделения - Донской ГОК, рудоуправление «Казмарганец», Аксуский и Актюбинский заводы ферросплавов. Стоит ли говорить, что каждое из этих предприятий само по себе – гигантский актив.

Отметим, что конечными бенефициарами «Казхрома» являются - министерство финансов (40%), семья Ибрагимовых (20,7%), Александр Машкевич (20,7%) и Патох Шодиев (18,6%).

Алюминий

АО «Алюминий Казахстана» - еще один гигант в активе ERG, который можно назвать градообразующим в Павлодарской области. Здесь работает порядка 8 тысяч человек. Выручка предприятия в 2023 году, составила 245,8 млрд тенге, а чистая прибыль 57 млрд тенге.

В его структуру входят - алюминиевый завод, ТЭЦ-1, известняковый рудник «Керегетас» и даже бокситовое рудоуправление в Костанайской области. Это еще одно предприятие, которое входит в 50 крупнейших в Казахстане.

В совете директоров только 3 человека, члены «Евразийской тройки» - Александр Машкевич, Патох Шодиев и Шухрат Ибрагимов, а также владельцы 40% доли – Минфин и заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.

Здесь же, в Павлодаре, находится и АО «Казахстанский электролизный завод», который читается единственным в стране производителем алюминия высокой марки. Здесь работает 2,3 тыс. человек. Выручка предприятия в 2023 году составила 309,3 млрд тенге, а чистая прибыль 50,8 млрд тенге.

Железо

«Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» (ССГПО) – это градообразующее предприятие по добыче железной руды, которое находится в городе Рудный, в Костанайской области. Здесь работают более 8,6 тыс. человек. Выручка предприятия в 2023 году составила 407,7 млрд тенге, чистая прибыль – 166,9 млрд тенге.

В структуру ССГПО входят: Соколовский, Сарбайский, Качарский и Куржункульский карьеры, Алексеевский доломитовый рудник, а также Промышленный, Горно-добычной, Транспортный, Энергетический, Качарский горно-добычной комплексы, управление ремонтов технологического оборудования и другие цеха и участки.

Владельцем предприятия является ERG Iron Ore Holding B.V.

Уголь

Название АО «Шубарколь комир» знакомо многим казахстанцам, это один из крупнейших производителей энергетического угля в нашей стране. И да, им тоже владеет «Евразийская тройка». Здесь работают 3 тысячи человек. Выручка предприятия в 2023 году составила 116,6 млрд тенге, а чистая прибыль – 7,4 млрд тенге.

В активе компании два угольных разреза: «Центральный» и «Западный» в Карагандинской области, есть также завод по производству спецкокса и цех по производству активированного угля.

Акционерами предприятия указаны АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» и SHK Eurasian Holding B.V., но конечным бенефициаром является ERG, в составе все тех же олигархов.

Это еще не все…

Помимо крупных добывающих предприятий в активе ERG еще очень много компаний, предоставляющих сервисные, медицинские, транспортные и финансовые услуги. Большая их часть - это средний и крупный бизнес со штатом от 200 до 2,2 тысяч человек.

А еще есть научно-исследовательский центр и предприятие по переработке промышленных отходов (ERG Recycling).

В целом, под контролем «Евразийской тройки» находится треть горно-металлургического комплекса Казахстана, а также энергетические и железнодорожные объекты.