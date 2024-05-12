План работ Костанайской Горэлектросети с 13 по 15 и 17 мая сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях в эти дни пройдут в четырех районах областного центра.

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В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП- 502 (работы на ТП)

13 мая 12:00 до 15:00

ТОО «Тектоника»,

ИП Осипов,

магазин «Мостик»,

гостиница «Остров».

Частный сектор:

ул. Доненбаевой 1-20.





КТП- 347 (работы на ВЛ)

13 и 14 мая 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Байтурсынова 207-260,

ул. Дулатова 206-261, 241/1-241/25, 243/23,

ул. Валиханова 31-41,

ул. Баймагамбетова 246-284, 242/1-242/14, 244/1-244/7.





ТП- 312 (работы на ТП)

15 мая 10:00 до 18:00

магазин «Зеркало»,

магазин «Магистраль»,

«РоскАвто»,

автомойка,

ИП Шарифов,

СТО по ул. Каирбекова 106.

Спальный сектор:

ул. Каирбекова 96.

Частный сектор:

ул. Какирбекова 26-108,

ул. Пушкина 15-85, 15/1,98/1 а,98/1 б.





ТП- 610 (работы на ТП)

17 мая 10:00 до 18:00

детский сад «Ак-Ерке» по ул. Садовая 1б и Садовая 114,

ИП Зудерман,

«Вираж»,

«Романтик»,

«Сирж»,

магазин «Аврора»,

салон красоты «Карамель»,

парикмахерская «Софи».

Спальный сектор: