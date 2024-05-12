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В четырех районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе

12 мая 2024, 10:58 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 13 по 15 и 17 мая сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях в эти дни пройдут в четырех районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП- 502 (работы на ТП)

13    мая   12:00 до 15:00

  • ТОО «Тектоника»,
  • ИП Осипов,
  • магазин «Мостик»,
  • гостиница «Остров».

Частный сектор:

  • ул. Доненбаевой 1-20.


КТП- 347 (работы на ВЛ)

13 и 14   мая   10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Байтурсынова 207-260,
  • ул. Дулатова  206-261, 241/1-241/25, 243/23,
  • ул. Валиханова 31-41,
  • ул. Баймагамбетова 246-284, 242/1-242/14, 244/1-244/7.



ТП- 312 (работы на ТП)

15    мая   10:00 до 18:00

  • магазин «Зеркало»,
  • магазин «Магистраль»,
  • «РоскАвто»,
  • автомойка,
  • ИП Шарифов,
  • СТО по ул. Каирбекова 106.

Спальный сектор:

  • ул. Каирбекова 96.

Частный сектор:

  • ул. Какирбекова 26-108,
  • ул. Пушкина 15-85, 15/1,98/1 а,98/1 б.



ТП- 610 (работы на ТП)

17    мая   10:00 до 18:00

  • детский сад «Ак-Ерке» по ул. Садовая 1б и Садовая 114, 
  • ИП Зудерман,
  • «Вираж»,
  • «Романтик»,
  • «Сирж»,
  • магазин «Аврора», 
  • салон красоты «Карамель»,
  • парикмахерская «Софи».

Спальный сектор:

  • ул. Воинов Интернационалистов 10,12,14,16,
  • ул. Садовая 79,81,100а,100г.