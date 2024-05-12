В четырех районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе
12 мая 2024, 10:58 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 13 по 15 и 17 мая сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях в эти дни пройдут в четырех районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП- 502 (работы на ТП)
13 мая 12:00 до 15:00
- ТОО «Тектоника»,
- ИП Осипов,
- магазин «Мостик»,
- гостиница «Остров».
Частный сектор:
- ул. Доненбаевой 1-20.
КТП- 347 (работы на ВЛ)
13 и 14 мая 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Байтурсынова 207-260,
- ул. Дулатова 206-261, 241/1-241/25, 243/23,
- ул. Валиханова 31-41,
- ул. Баймагамбетова 246-284, 242/1-242/14, 244/1-244/7.
ТП- 312 (работы на ТП)
15 мая 10:00 до 18:00
- магазин «Зеркало»,
- магазин «Магистраль»,
- «РоскАвто»,
- автомойка,
- ИП Шарифов,
- СТО по ул. Каирбекова 106.
Спальный сектор:
- ул. Каирбекова 96.
Частный сектор:
- ул. Какирбекова 26-108,
- ул. Пушкина 15-85, 15/1,98/1 а,98/1 б.
ТП- 610 (работы на ТП)
17 мая 10:00 до 18:00
- детский сад «Ак-Ерке» по ул. Садовая 1б и Садовая 114,
- ИП Зудерман,
- «Вираж»,
- «Романтик»,
- «Сирж»,
- магазин «Аврора»,
- салон красоты «Карамель»,
- парикмахерская «Софи».
Спальный сектор:
- ул. Воинов Интернационалистов 10,12,14,16,
- ул. Садовая 79,81,100а,100г.
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