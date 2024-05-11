Говоря об этом на областном совещании 6 мая, аким города Марат ЖУНДУБАЕВ назвал улицу многострадальной. Ее начинали приводить в порядок еще в 2020-м году, однако до сих пор не закончили. Но дело, заверил аким, сдвинулось.

- Проект реконструкции был отправлен на корректировку, в этом месяце он с экспертизы выходит, - сказал Жундубаев, - необходимо финансирование в пределах 1,3-1,5 млрд тенге. Хотим в этом году завершить реконструкцию многострадальной улицы.

В 2020-м году работы на участке в границах улиц Рабочая и Гоголя начинало ТОО «АлматыСтрой». В 2021-м работы были приостановлены: заказчик обвинил подрядчика в неисполнении договорных обязательств. Суд отдел ЖКХ проиграл, но работы возобновлены не были.

О судьбе замершей реконструкции речь шла в июне 2022 года на отчете акима города перед населением. В августе того же года областные депутаты вместе с руководителем отдела ЖКХ приезжали на встречу к жителям. Люди говорили, что на улице без асфальта после дождей грязно, весной после схода снега - настоящее болото, а когда сухо, то на дороге остается множество выбоин.

Депутаты обещали «контролировать процесс», руководитель отдела ЖКХ Асылхан Хакимов говорил, что весной 2023 года должны начаться работы.

Не начались. Проект был отправлен на корректировку прежде всего из-за указанной в смете низкой стоимости материалов (цены 2019 года) и отсутствия там некоторых работ.

Первоначальная проектная стоимость была 770 млн тенге, сейчас требуется почти вдвое больше. Реконструкция включает не только ремонт дорожного полотна, но и обустройство освещения, приведение в порядок коммуникаций.

Фото Галины КАТКОВОЙ