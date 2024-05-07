7 мая 2024, 15:37

Забавный случай произошел вчера на 43-м поезде Алматы -Костанай. В тот день в Астане погода была мерзкая, холодная и ветер насквозь пронизывал ожидающих на перроне пассажиров.

И тут скрипучий голос объявляет об опоздании поезда на два часа. Когда попали в вагон, там было холодно, проводник без напарника ничего не успевал: надо проверить пассажиров, раздать белье, открыть туалеты. Прибывшие разбирали одеяла, стелили постель, просили чайники, заваривали китайскую лапшу, искали куда бы воткнуть зарядку от телефона (их, розеток, ни одной не оказалось по всему вагону). А несколько молодых людей завесились простынями от других и начали вечернюю молитву.

В таком шуме, я забрался на вторую полку и проснулся среди ночи от громкого призыва проводника - Казанбас! Готовимся на выход Казанбас! На станции Казанбас никто не вышел. И как только после минутной остановки тронулся поезд, какая-то бабуля с внучкой просыпаются и пенсионерка начинает громко причитать: остановите поезд! Мне надо выходить! Почему не разбудили?! На ее причитания весь вагон стал пререкаться с бабулей, что все проснулись, кроме нее. Бабуля долго ругалась с проводником и сошла только через сорок минут на следующей станции. Ее проклятия с улицы слышали даже через намертво запечатанные окна пассажиры других вагонов.