6 мая в областном акимате прошло совещание по итогам развития региона за первый квартал 2024 года. Один из важных показателей - привлечение инвестиций и то, как они работают на экономику области.

Кадр из видео instagram.com/qumaraqsaqalov/

В числе крупных инвестпроектов - организация в Костанае производства автомобилей Кia, для чего в областном центре строится завод площадью почти 100 000 кв. м. В третьей декаде апреля в городе побывал президент Кia г-н Хо Сун Сон, осмотрел строительную площадку.

- Договорились, что к осени должен стоять корпус завода и должны быть подведены коммуникации, черновая дорога. А зимой в теплом помещении начнется монтаж оборудования. Строительство ведет казахстанская компания. К монтажу будет привлечено около 800 специалистов из Южной Кореи, нужно будет обеспечить их размещение, - сказал аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.

Фото Олега ПАКА



Планируется, что летом следующего года на заводе начнется производство автомашин. Оно обеспечит работой около 1 500 жителей области.

Аким напомнил, что продолжается реализация еще одного проекта в области автомобилестроения - организация крупноузловой сборки машин брендов Skoda и Hongqi.

По словам главы области, в Костанае завершается подготовка к пуску чугунолитейного завода. Оборудование пришло, смонтировано. Идет процесс пусконаладки, в течение полутора месяцев его планируется завершить.

- В процессе реализации находится проект по строительству магистрального газопровода, который тянут из Актюбинской области к нам. Мы постоянно сверяем часы, контролируем работу проектировщиков, - прокомментировал темпы работы Кумар Аксакалов, - во втором полугодии должны начаться строительно-монтажные работы. Газопровод решит многие вопросы - позволит газифицировать населенные пункты и запустить крупные индустриальные проекты. В частности, сталеплавильный завод в Костанае и завод по производству горячебрикетированного железа в Рудном. Эффект только от последнего - около 60 млрд тенге налогов ежегодно.

Проект с Кia, по мнению акима области, позволит Костанайской области стать центром автомобилестроения в РК, пуск заводов в Рудном и Костанае - центром черной металлургии, кроме того, она должна стать центром по переработке сельхозсырья.

- Проработка новых инвестпроектов должна осуществляться на постоянной основе, - подчеркнул глава региона, - в июне по примеру прошлого года мы проведем инвестиционный форум на базе чугунолитейного завода, чтобы не тратить бюджетные средства, так как там есть соответствующая площадка для встречи инвесторов.

За первый квартал года темп роста частных инвестиций в области - 13,4%, привлечено 98 млрд тенге.

В региональном разрезе наилучшие показатели по частным инвестициям отмечены в Костанае и Аркалыке, а также в Жангельдинском, Карабалыкском, Алтынсаринском и Мендыкаринском районах, - сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА. - Наибольшее снижение показателей - в Карасуском районе в связи с сокращением инвестиций АО КТЖ, в Сарыкольском, Федоровском и Узункольском - в связи со значительным сокращением затрат на приобретение техники и оборудования сельхозпредприятиями. В Денисовском районе показатель ниже прошлогоднего в связи с тем, что в прошлом году там был реализован проект на 523 млн тенге по строительству АЗС. В текущем году таких проектов нет.