Указом Главы государства на должность министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности назначен Жаслан Мадиев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Жаслан Мадиев. Фото:gov.kz

Кандидатура Жаслана Мадиева была согласована на заседании Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию согласована.

"Назначить Мадиева Жаслана Хасеновича министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", - говорится в тексте указа Президента.

Жаслан Хасенович Мадиев родился 13 июня 1983 года.

В 2004 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "мировая экономика и международные финансы", в 2007 году - Колумбийский университет, Школу международных отношений и госуправления по программе "Болашак" (специальность "управление экономической политикой"), в 2016 году - Массачусетский технологический институт (MIT), Sloan Business School - магистр управления бизнесом (МВА).

В 2004-2006 годах работал специалистом, ведущим специалистом, главным специалистом, начальником отдела долговых ценных бумаг АО "Альянс Банк";

В 2007 году - работа в департаменте ценных бумаг и торговли облигациями инвестиционного банка Morgan Stanley (Лондон);

В 2007-2008 годах - главный менеджер департамента корпоративных финансов АО "Фонд устойчивого развития "Казына";

В 2008 году - эксперт Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента Казахстана;

В 2008-2009 годах - директор департамента казначейства АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына";

В 2009-2010 годах - заместитель председателя правления АО Kazyna Capital Management;

В 2010-2011 годах - член совета директоров, независимый директор накопительного пенсионного фонда "Улар-Умит", ООИУПА "Жетысу";

В 2010-2014 годах - заместитель председателя правления АО "Банк развития Казахстана";

В 2014-2015 годах - заместитель директора по монетарным операциям и управлению активами Национального банка Казахстана; член совета директоров АО "Национальная инвестиционная корпорация";

В 2016 году - советник премьер-министра Казахстана, работа в канцелярии премьер-министра;

В 2017-2019 годах - вице-президент по финансам АО "НК "Қазақстан темір жолы";

В 2019-2020 годах - вице-министр национальной экономики Казахстана;

В 2020-2022 годах - заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана;

В 2022 году - первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана;

С октября 2022 года - генеральный менеджер Binance Kazakhstan.